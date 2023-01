Por qué se separaron de la peor manera Mariano Martínez y la mamá de su hija Alma, Camila Cavallo

Así como en su momento resultó sorpresivo que Mariano Martínez, a poco tiempo de conocerse y de empezar una relación ya anunciaran que iban a tener una hija, resultó llamativa también la separación.



Sucede que el actor y Camila estuvieron juntos durante cuatro años en el que vivieron un romance muy intenso y, prácticamente, quemando etapas demasiado rápido, ya que inmediatamente se convirtieron en padres.



Luego de un tiempo de confirmada la ruptura definitiva de la pareja, Camila Cavallo decidió romper el silencio y explicar los motivos que llevaron a la pareja a terminar con su historia de amor con el galán Mariano Martínez.

“Nos separamos cuando estaba empezando la cuarentena, no durante”, aclaró la joven. “Recién cuando se activó el tema de la inmobiliaria, decidimos buscar un departamento”, agregó luego en una charla con la revista Gente.



“Todo es más intenso y, obviamente, estar separados y conviviendo no era lo mejor en aquel momento. Pero, por el tiempo que lo hicimos, nos pudimos llevar bien”, reveló luego Camila Cavallo en la misma entrevista.



En cuanto a las razones por las que decidieron con Mariano Martínez ponerle punto final a la relación, cuando no se había hecho pública ningún tipo de crisis previa, Camila Cavallo explicó: “Por el desgaste y las diferencias. Uno en las relaciones y en los vínculos no siempre piensa igual. A veces, la vida te lleva por caminos distintos”.

Asimismo, enfatizó en el concepto de que vivieron un romance muy intenso desde el comienzo. “A muy poco tiempo de conocernos tuvimos una hija. No es que hubo un noviazgo”, comentó.



“Eso claramente no ayudó. Y después proyectamos una familia. Nos enamoramos y decidimos tener una nena. Fue todo así, muy intento, muy emocional”, remarcó Camila Cavallo sobre su relación con Mariano Martínez.