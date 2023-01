Conocida conductora reveló por qué el público no elimina a Alfa de Gran Hermano

Georgina Barbarossa brindó una entrevista radial y habló sobre el tema del momento, Gran Hermano. Como era de esperar, le consultaron por Alfa, uno de los hombres más polémicos de esta edición del reality de Telefe.

"Cuando le doy con un palo a Alfa o al que fuere me dan con un palo en las redes, más allá de que Ariel me parezca un pesado y que no juegue bien, me parece espantosa la discriminación que hace Alfa", señaló la conductora del canal de las tres bochas en diálogo con La Once Diez.

"También por otro lado creo que también nosotros tenemos pensamientos horribles, pero los dejamos de lado porque trabajamos en los medios", agregó Barbarossa al aire.

Luego, le preguntaron por qué creía que el público bancaba a Walter Santiago y no lo eliminaba cuando estaba en placa. "Porque el 50% de la población es muy pacata y recontra careta. Se quedaron con otro pensamiento y tampoco hay autocrítica de escuchar", disparó y sumó: "La obligación de los artistas es abrirle la cabeza y el corazón a la gente".

Por último, manifestó: "Hay una involución de la cultura espantosa, están las redes, el minuto a minuto, que lo detesto".