Zaira Nara se mudó con su nuevo novio Facundo Pieres y hay fotos

Intentó tapar el sol con las manos. Procuró todos los recursos para mantener bajo siete llaves y debajo de la alfombra ese amor furtivo, que nació paralelamente a su matrimonio con Jakob Von Plessen. Zaira Nara no logró su cometido y todo el mundo se anotició de su romance con Facundo Pieres.

La semana pasada, un evento del Gran Hotel de Punta del Este se convirtió en una caldera, en la olla a presión que destapó todo y desperdigó por todas las direcciones la oficialización de este noviazgo con el reconocido polista, quien supo ser novio de Paula Chaves hace más de diez años.

En esa velada, para la cual contrataron a Facundo para hacer acto de presencia y a la que Zaira acudió obligadamente por un canje millonario por su hospedaje en las instalaciones, se filtraron las fotos, las primeras, de los tortolitos.

Desde ahí se activaron las averiguaciones de toda índole, con el deseo de encontrar la palabra oficial de la hermana de Wanda Nara, que todavía no se expresó públicamente al respecto. Dentro de los datos, Yanina Latorre aseguró que la historia se remonta a principios del 2022.

Incluso ese origen provocó la indignación de Agustina Wernicke,la madre de los dos hijos de Facundo, quien aseguran no comprende en qué momento su ex entabló diálogo con Zaira, por lo cual aseveran que hubo una superposición de las dos relaciones.

Lo cierto es que Zaira tomó el camino de la despreocupación. Ya no se esconde, ya no huye de los flashes, ya no pergeña movidas para encontrarse con Pieres sin ser descubierta. Todo lo contrario. ¿Qué pasó? La hermana de Wanda fue fotografiada con su novio.

Una tarde de arena y sol en Punta del Este cayó en las manos de varios paparazzis, por eso llovieron imágenes de ambos muy entretenidos en la playa. Así como la cuenta de Instagram Chusmeteando acaba de publicar que Zaira dejó a sus hijos con Von Plessen y por eso se mudó a la casa de Facundo.