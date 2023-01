Francisco Tinelli cambió su look y quedó igualito a su papá, Marcelo

De cara al 2023, Francisco Tinelli decidió que era momento de un cambio de look y, al igual que su papá Marcelo, se entregó a su estilista de confianza para estrenar el año completamente renovado para empezar con todo.

Satisfecho con el resultado logrado, el hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles mostró su nueva cabellera con un par de fotos que publicó en sus historias de Instagram, dejando en claro que, a sus 24 años, cada vez luce más parecido al famoso conductor.

El clan Tinelli pasó Año Nuevo en Punta del Este. Instagram Marcelo Tinelli.

Sin embargo, el hermano de Juanita, Cande, Mica y Lolo optó por un estilo un poco más tradicional que su padre, que festejó Argentina campeón del mundo cumpliendo su promesa extrema: docolorándose el pelo y dejándolo mega platinado, rapado a los costados como el Dibu Martínez.

¿Qué se hizo Francisco en el pelo? Se dejó más corto en los laterales de la cabeza, dejándose un flequillo bien corto sobre la frente, un estilo que para muchos lo dejó igualito a su papá, que pasó el último mes con su primo El Tirri, su pequeño hijo Lolo y un grupo de amigos en Qatar, donde disfrutó el Mundial desde el día uno.

El nuevo look de Francisco Tinelli. Instagram.

Más tradicional, el joven DJ y estudiante de cine presumió de su flamante look frente al espejo de un ascensor, generando un sinfín de comentarios en sus redes en los últimos días de 2022, antes de festejar junto a Tinelli, sus tres hermanas y su hermanito el Año Nuevo en Punta del Este.

“Estudia cine y es DJ. Es una de las personas que más escucho, muy esteta, cinéfilo, muy inteligente”, fue lo que contó el alma máter de LaFlia sobre su hijo varón más grande, que cultiva un perfil súper bajo y reservado y que a fines de 2021 lanzó el adelanto de un álbum que grabó con amigos, llamado “Piel”.

El hijo de Tinelli renovó su imagen. Instagram.

Un camino propio que Fran se esfuerza por seguir para evitar comparaciones con su padre, algo inevitable cuando se es hijo de una personalidad tan famosa. Sobre ese tema respondió recientemente cuando sus seguidores le preguntaron por el peso de ser el “hijo de”.

“Discriminación, nunca, pero sí, como siempre, existe el prejuicio. Por lo general, la persona se hace una idea superficial de mí, y cuando me conoce se sorprende y me reconoce la humildad, como si fuera una locura”, contó Fran, queriéndose despegar de una imagen que no se corresponde con lo que realmente es: un chico sensible.