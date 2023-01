Norman Briski confesó cómo es la convivencia que lleva adelante tras ser papá a los 77 años

El actor y director Norman Briski sorprendió al confesar que, luego de la época más dura de la pandemia de Coronavirus, había abandonado la casa en la que convivía con su esposa y sus hijas gemelas de siete años.



El experimentado actor contó los detalles de la increíble decisión que tomó y explicó los motivos, además de hablar de los beneficios que le significaron irse de la casa en la que vivía con su esposa, Eliana Wasserman, y sus hijas menores.



“La pandemia me dio la posibilidad de economizar ganas de hacer algo, porque estábamos todos culpables en el encierro. Yo tengo un departamento donde puedo trabajar. No convivo, estoy a tres cuadras y hago una convivencia accidental”, contó en el programa radial de Marcela Coronel.

Norman Briski, junto a su mujer y sus hijas gemelas.



Concretamente, Norman Briski implemento una extraña convivencia, que consiste en haberse instalado en un departamento donde puede trabajar, a tres cuadras de distancia de su mujer y de sus hijas, Sibelina y Galatea.



Las niñas nacieron en agosto de 2015, cuando el actor tenía 77 años. Los nombres fueron elegidos de una manera muy particular, ya que están inspirados en dos sirenitas que aparecían en la obra teatral Las Cincuenta Nereidas, producción escrita por Briski y protagonizada por Eliana Wasserman cuando quedó embarazada de las gemelas.



La pandemia de Coronavirus encontró a Norman y su familia viviendo en la misma casa. Allí, había un problema para el actor y director: no podía trabajar con tranquilidad porque sus hijas le demandaban mucha atención.

Norman Briski, junto a sus hijas gemelas.



Ante esta situación, Briski decidió mudarse a un departamento en el cual tiene el tiempo y la tranquilidad para dedicarse a sus proyectos laborales. No obstante, eso no significa que no pueda hacerse de un tiempo para compartir con sus hijas.



El actor y director Norman Briski es padre también de Gastón, el hijo que tuvo con Nacha Guevara. En tanto que sus hijas mayores, llamadas Olinda y Catalina, son fruto de un matrimonio anterior a su relación con la talentosa artista.