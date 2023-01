Coti destrozó a Julieta y La Tora por haberla criticado en Gran Hermano

Durante su estadía en la casa de Gran Hermano, Coti Romero fue una suerte de antagonista para muchos de los otros jugadores del reality show de Telefé. Son incontables los tensos cruces que la correntina protagonizó y, aún estando fuera del programa, sigue presente en las charlas de los participantes que continúan en carrera por el gran premio de 15 millones de pesos. Esta vez, Coti salió al cruce de Julieta y La Tora, quienes la habían criticado.

Tras más de dos semanas sin Constanza en la casa, las chicas volvieron a hablar de la rubia. Todo inició debido a un juego organizado por la producción, en el que los participantes debían imitar a uno de sus compañeros y luego decir un defecto y una virtud sobre esa persona. El ejercicio despertó sensaciones en el grupo y varios de los chicos de Gran Hermano prosiguieron con las charlas hasta la madrugada.

Mientras Julieta, La Tora, Daniela y Camila se comentaban entre ellas sus defectos y virtudes, el tópico “Coti” volvió a salir a flote, casi como una herida no cerrada. “¿Vos no pudiste hablar con Coti de tu problema?”, le preguntó Lucila a Disney, en alusión a la traición por parte de la correntina hacia sus “amigas”, lo que le costó la salida del programa.

“Sí, lo hablamos a los gritos. Yo no quería hablar con ella”, contestó Julieta y aclaró que lo que había sucedido entre ellas “no fue un problema”. Además, Poggio aprovechó para recordar actitudes que no le gustaron de la exparticipante, incluso antes de que se supiera que las había traicionado.

“Para mí Coti te tenía celos”, sentenció La Tora en medio de la charla de las chicas. En referencia al supuesto interés de Alexis por la bailarina, agregó: “Lo del Cone fue real. Nunca fue mentira. Lo escuché de la boca de tres hombres y con Romi lo hemos visto en las fiestas”.

El resto de las chicas acordaron rápidamente, comentando sobre las inseguridades y la envidia. Incluso, Disney preguntó “¿cómo se puede tenerle envidia a alguien y ser su amiga?”. La respuesta lapidaria llegó por parte de Daniela: “Claramente, no era amiga nuestra”.

El momento se viralizó rápidamente en Twitter y Constanza no perdió la oportunidad para responderles a las hermanitas y seguir ganando presencia en redes sociales. “Lucila dijo en una entrevista que yo era nefasta. Sin embargo, a pesar de todo, ella a mí no me parece nefasta y Julieta es hermosa, pero no tengo nada que envidiar a nadie, estoy agradecida con Dios por lo que soy y como soy", respondió.

El mensaje de la joven cerró con más contundencia: “Yo no entré a ser la más linda, la mejor vestida o la que mejor cuerpo tenía. Entré a jugar y a destacarme por mi juego. Lo logré, y más orgullosa que nunca, sabiendo que vengo desde muy lejos, bancándome mucho y trabajando a full para pagarme los viajes".