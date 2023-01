Coti de Gran Hermano contó su verdad de los rumores de separación con el Conejo

Se envolvió en los brazos de ese cordobés, buscó cobijo pero sobre todo complicidad para sus estrategias algo maléficas. Coti vivió un romance apasionado con el Conejo en Gran Hermano, y esa alianza pasional también les costó carísimo y los eyectó de la competencia.

Los dos salieron de la casa, ahora pululan por los medios de comunicación para analizar el reality, por lo que la atención se direccionó a la veracidad de su noviazgo. Así, surgieron algunas versiones peliagudas, dado que el portal de Radio Mitre aseguró que se habían separado.

Esa web aseveró que el problema se suscitó con la eliminación de Alexis y la convivencia en un hotel, ese recinto en el que la producción los encierra una semana bajo la excusa de una adaptación a su nueva realidad. Entonces se filtró que aconteció una discusión y una posterior ruptura del lazo sentimental.

Frente a esas teorías, al run run generalizado que voló con fuerza, y extrema velocidad, por la prensa y también por las redes sociales, la nacida en la provincia de Corrientes tomó cartas en el asunto, con la intencionalidad de ofrecer su verdad al respecto de los rumores.

Con vehemencia, un rasgo característico de su personalidad, Constanza agarró su celular, abrió el Twitter y decidió escribir un mensaje conciso y poderoso, con el que también criticó que traten de utilizarla como personaje mediático. "Con Cone estamos mejor que nunca. Vayan a colgarse de otra", bramó.

Y luego de eso, la blonda también pensó en otra estrategia para acallar las informaciones de una crisis galopante con Alexis. ¿Qué hizo? Fue a su Instagram y metió una storie en la que se la ve a ella y al cordobés abrazados, muy cariñosos en el estudio de A la Barbarossa, el ciclo de Telefe.

Claro que las dudas sobre la relación surgieron de su propia boca, porque apenas salió del reality, Coti confesó que se acercó por mero interés a Alexis. “Lo vi a Alexis muy cerca de ese grupo y pensé ‘no me voy a meter a ese grupo para que no me voten pero, quizás, busco a alguien que esté cerca de ese grupo’. Y lo vi a Alexis’. Como un blanco más fácil”, reveló.