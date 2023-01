Martín Baclini respondió por qué no volvería con Cinthia Fernández: “Yo estoy…”

Si bien Martín Baclini y Cinthia Fernández hace años que terminaron su noviazgo, el fuerte lazo que existió entre los dos todavía hace fantasear con una hipotética secuela de su romance que nació en un estudio de TV, a todo ritmo, al calor del Súper Bailando 2019.

La relación amorosa duró lo que duró, pero Martín y Cinthia siguieron en contacto y, cada tanto, la panelista de Momento D tira algún que otro comentario picante sobre su ex, con quien siempre rondan rumores de reconciliación.

Pero hoy, 2023, Baclini está en otra. Arrancó el año en Punta del Este, donde se lo vio muy bien acompañado de una mujer, anda soltero y libre por la vida y no está en sus planes reincidir con Fernández. Así lo dejó bien en claro, en diálogo con Mitre Live, al hablar de su vínculo con la morocha.

"Fue mi relación más importante y más seria, sin ninguna duda", aseguró el empresario, y señaló es especial lazo que generó con Francesca, Charis y Bella, las hijas de ella: “Para mí no es Cinthia. Es Cinthia y las tres nenas. Si fuera Cinthia sola sería otra cosa. Siempre fue así y lo tomo así”.

Baclini eligió soltar a Cinthia

“Yo soy un convencido de que cuando uno disfruta mucho de lo que está viviendo, cuando no lo tiene lo extraña menos”, indicó el rosarino y se reconoció como una persona que elige el desapego y no se aferra al pasado o a los vínculos.

“Soy muy de soltar en la vida, no extraño momentos. La vida está en movimiento y a veces uno encuentra personas que nunca vio en su vida y que en dos meses se transforman en familia y quizá cumplen esa función”, planteó.

Baclini y Fernández se enamoraron en la pista del Bailando. Captura TV.

En este sentido, Martín explicó cómo es “su forma de dar amor”: “Es muy libre y no está basada en extrañar, en poseer y todo eso, no me interesa”. Sin embargo, aseguró que siempre va a estar presente para su ex novia, al igual que ella para él.

“Tanto Cinthia como yo sabemos que estamos el uno para el otro si necesitamos algo. No es que no me atiende si la llamo, eso no va a ocurrir nunca. Y tampoco es sano que yo esté metiéndome en la vida de Cinthia constantemente porque ella tiene que tener su vida”, indicó. Baclini forjó un lazo con las nenas de Cinthia. Instagram.

¿Siguen en contacto? Cada vez menos. “Hoy hablamos muy poquito, pero si hay algo importante, los dos sabemos que estamos”, dijo, e insistió en que no va a haber segunda vuelta: “Yo estoy perfecto como estoy, y estoy solo. Estoy bárbaro, haciendo mi camino. No deseo nada del pasado”.