La complicada situación laboral que vive el Pollo Álvarez

No son momentos fáciles para El Pollo Álvarez en los que respecta al plano laboral, dado que no es ajeno a la fuerte crisis en materia de rating que está afrontando por estos días El Trece, el canal donde él conduce “Nosotros a la Mañana”.



Sucede que el impresionante éxito de Gran Hermano hizo que todos en El Trece comenzaran a replantearse posibles cambios, algunos movimientos en la grilla e incluso levantamientos de programas.



En el caso de El Pollo Álvarez, su programa, “Nosotros a la Mañana”, viene perdiendo en audiencia por amplio margen con “A la Barbarossa”, que sale al aire por Telefe y ofrece mucho contenido de Gran Hermano, sobre todo lo que ocurre la noche anterior.

Sobre esta problemática a la que intentan buscarle alguna solución en El Trece, los encargados de la programación están evaluando por estos días hacer algunas modificaciones en la grilla, pero lo más relevante sería el levantamiento del programa de El Pollo Álvarez, quien no le escapó a los rumores, ante la consulta de LAM.



“Es cierto que no estamos en el mejor momento. Desde que empezó Gran Hermano, se nos hizo muy complicado el número, a nosotros y a otros programas también”, comentó el conductor de “Nosotros a la Mañana”.



“Yo leí lo que se está diciendo, pero por ahora no tengo nada confirmado. Sé que hay que mejorar, que se pide otro número, pero la confirmación del canal sobre el levantamiento no me llegó”, agregó El Pollo.

“Que estamos mal, que hay un rumor y todo eso, yo lo sé, pero supongo que se definirá en estos días. Yo lo que puedo decir es que hace casi 4 años que estoy al frente de este programa y fuimos y vinimos millones de veces. Si se confirma, nos despediremos y será hasta la próxima, pero por ahora no sé”, analizó El Pollo Álvarez, quien tampoco ocultó su desazón ante la firme posibilidad de que termine ocurriendo el final de su ciclo.



“Es un programa que amo, que me gusta hacer y que me dio mucho en lo personal. Yo creo que se la banca, pero los números no son los que se esperan. Ojalá lo podamos dar vuelta”, concluyó.