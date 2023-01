Marixa Balli reveló por qué ser novia de Marcelo Tinelli fue lo peor que le pasó en la vida

Arrancaban los años noventa y mientras Marcelo Tinelli era el conductor estrella de la TV argentina, Marixa Balli estaba en la cresta del éxito, a caballito de los hits bailables de Clericó con cola. En ese contexto efervescente, Tinelli y Balli vivieron un romance clandestino del que la morocha aún hoy se lamenta.

La verdad es que cada vez que a Marixa le mencionan su aventura romántica con Marcelo Hugo, ella la recuerda como una linda experiencia. Pero, a la vez, la morocha no puede evitar deslizar que la historia no la ayudó en nada en su carrera artística.

Y en la emisión de LAM del lunes 16 de enero, la angelita volvió a hacer su mea culpa, a raíz de una divertida anécdota de sus años en el Patinando por un Sueño, cuando desde la producción le hicieron un desplante que en su momento la indignó profundamente.

“¡Y se lo hicieron una Primera Dama! Hay que animarse a la novia de Tinelli…”, intervino Ángel de Brito, para tirarle de la lengua a su panelista. ¿Y qué hizo ella? Aprovechó para colar, en el medio de su relato, toda la verdad sobre ese amorío que estalló mientras el conductor estaba casado.

Un romance que terminó mal

“Fue lo peor que me pasó, me equivoqué mal… No hay que estar con poderosos, te arruinan la carrera”, declaró Marixa, contundente. Y luego volvió a reconocer que ella tuvo parte de la responsabilidad: “La vida te la arruinan bastante, varios. Pero una se equivoca…”.

“¿Cambiaste un Rolex por un Casio?”, la pinchó Ángel, en referencia a una de las frases épicas del hit de Shakira y BZRP contra Gerard Piqué. “Yo he tenido de todo…”, admitió entonces la mujer que, luego de noviar con Tinelli, se embarcó en una intensa relación amorosa con “El Potro” Rodrigo.

Marixa Balli es una de las nuevas angelitas. Instagram Marixa Balli.

Finalmente, cuando el conductor de América quiso sonsacarle más información con lo que tuvo con el alma máter de La Flia, Marixa señaló: "Eso ya pasó. Es canal Volver, es vintage. En ese momento estaba buena la situación, era divertido, él es una muy buena persona. Pero es muy especial, hay cosas que no valen la pena contar".

En tanto, la panelista aseguró que el tema con Marcelo está cerrado. "Hablé con él muchas cosas, nunca le oculté nada y todo lo que tenía que decir se lo dije en la cara. Por eso lo quiero, siempre le dije todo lo que me pasaba…”, indicó. Balli en los años 90, cuando vivió su romance con Tinelli.

Vale destacar el consejo que brindó la bailarina años atrás: “Chicas, traten de salir para el otro lado cuando vean al ejecutivo de sus empresas porque te echan eh, te echan. Es todo pérdida. A mí no me ayudó en nada”.