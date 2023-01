María Carámbula confesó hasta qué extraña edad usó chupete

María Carámbula admitió que de pequeña atravesó una fascinación, una especie de adicción, por el uso del chupete, que incluso la impulsó a disfrutar de esa sensación placentera hasta una edad avanzada, dado que recién logró soltarlo cuando transitaba por los seis años.

La actriz visitó el living del ciclo de Florencia Peña en América, y dentro de una charla distendida y divertida, la conductora le sacó a colación el dato que averiguó su producción respecto a la utilización de ese accesorio, de vital importancia en los primerísimos años de vida.

La animadora de LPA direccionó el diálogo y puso sobre la mesa este tema, esa anécdota singular de la niñez de su invitada y le preguntó con total naturalidad y simpeza sobre esa particularidad: "Quiero que hablemos de tu chupete, ¿vos lo usaste hasta grande?".

Lejos de esquivar el tópico o esconderse en rodeos, María acudió al humor para admitir: "Hasta los seis años".Un dato que generó una reacción inmediata en el estudio, porque no se erige en una edad regular, todo lo contrario se trata de una excepción.

Por eso, Florencia estalló: "¡Pero no, María! ¡Eras grande! ¿Lo dejaste en el chupetómetro (de Carlitos Balá)?". Así, la hija del enorme y recordado Berugo Carámbula explicó al detalle cómo se encadenaron los hechos y cúales eran sus motivaciones para succionar ese implemento durante tantos años.

"A los seis años ya vivía acá (en la Argentina), tras venir desde Uruguay. Yo ya sabía que no lo tenía que usar. Entonces, lo guardaba y cuando volvía de la escuela lo agarraba”, relató la actriz. Y añadió una definición de esa pulsión que latía en su interior: “Era como una droga".

Así surgió a la luz el momento exacto en que pudo desprenderse del chupete, por lo cual Carámbula narró: "Yo decía que quería ser vedette y entonces el pediatra me dice: '¿Cómo una vedette va a tener chupete?'. Y me lo sacó. Me dijo mi mamá que, después de eso, nunca más lo pedí".