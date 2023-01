El marido de Delfina Gerez Bosco rompió el silencio y estalló el escándalo: “Soy un cornudo…”

El Hotel de los Famosos puede haber tenido un arranque tímido en materia de rating, pero ya se anotó un escándalo: el romance entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi, el hijo del legendario boxeador, “Látigo” Coggi.

El amor que nació en el reality entre la modelo y el joven deportista tiene más de una arista polémica. La principal es que Delfina aún está casada con Fernando Beni, quien por primera vez se expresó en LAM, a través de un mensaje que leyó Ángel de Brito.

"El reality recién está en la segunda semana, por lo que todo esto se va a ver mucho más adelante. Pero la relación avanza", aseguró el conductor al presentar el tema, luego de que una de sus panelistas advirtiera que Delfina le había asegurado que no estaba en crisis con su pareja.

“Entró con un marido y con un hijo y dentro del reality le empezaron a pasar cosas con Martín Coggi”, siguió Ángel, antes de transmitir lo que le escribió Beni, con quien Delfina fue mamá de Gennaro, en 2018.

Delfina y Fernando se casaron en 2017. Instagram Delfina Gerez Bosco.

La palabra del marido de Delfina

“Lo que dice puntualmente Fernando, que sigue siendo el marido, es ‘Veníamos en crisis, pero no teníamos nada definido cuando entró al hotel. Supuestamente veníamos mal, pero de ahí a exponerse así en cámara y que el nene lo pueda ver, me parece demasiado’”, leyó.

Y siguió: “No sé qué habrá pasado, porque desconocía esta relación. ‘En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes’”.

La pareja, en tiempos felices. Instagram Delfina Gerez Bosco.

Por otro lado, quien está indignada con este amorío es Tamara Bella, ex de Coggi. Así lo dejó en claro una de las angelitas: “Me dijo ‘Delfina es mi amiga y él es mi ex. Y cuando yo estaba mal con él me decía ‘Separate, separate’. Ahora se está comiendo a mi ex y es mi amiga’”. ¡Tremendo escándalo!