Marcela Kloosterboer dio una polémica opinión del caso Fernando Baéz Sosa: “El rugby tiene..."

El país mira a Dolores con mucha atención. El interés de la sociedad se focaliza en esa ciudad por el desarrollo del juicio por el asesinato de Fernando Baéz Sosa, por el que analizan la implicancia de ocho jóvenes de Zárate. Sobre este tema tan sensible, Marcela Kloosterboer compartió su pensamiento.

En un móvil de Villa Carlos Paz, donde se encuentra en pleno ritmo de vorágine con una obra teatral, la actriz charló con Implacables, el ciclo de Susana Roccasalvo en El Nueve. Dentro de una gama enorme de tópicos, la blonda emanó su opinión del caso.

Ante la consulta desde el piso, Marcela acudió a una reflexión singular, que se vincula con los lazos enormes que ella posee con el rugby, ese deporte que cayó en la mira por el accionar de estos ocho sospechosos, por el momento, de la muerte del joven en Villa Gesell.

Entonces, Kloosterboer soltó una definición muy personal, que a algunos le sonó como a una especie de justificación, al expresar : “Mi marido (Fernando Sieling) jugaba al rugby y nunca en la vida lo vi agarrarse a piñas con alguien”.

En esa misma línea de tratar de diferenciar a todos aquellos que practican esta disciplina en el país, la actriz profundizó su postura: “Así que desmitifiquemos que los rugbiers se agarran a piñas porque es justificar una violencia y es estigmatizar un deporte con muchísimos valores”.

Y agregó más sustento a su posición, al especificar que ella misma experimentó mucho de los rasgos de ese deporte, señalado por algunos sectores por su extrema fuerza física. “Mi papá jugó al rugby toda su vida, mi hermano, mi marido y tengo mucho de este deporte y mucho club de rugby en mi vida”, contó.

Y para cerrar su idea y dejar en claro que para ella no deriva de un aprendizaje de esa disciplina, Marcela añadió: “ Esto no es normal y no se justifica porque juegan al rugby. Se me pone la piel de gallina”.