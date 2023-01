La jugada opinión de Soledad Pastorutti sobre Shakira y su nueva canción contra Piqué

Shakira pateó el tablero definitivamente y tomó una valiosa postura frente a la separación de Gerard Piqué. La colombiana encontró un vehículo para contar toda su verdad con una canción, que se convirtió en un éxito interplanetario y del que opinó Soledad Pastorutti.

Una de las ramificaciones más extrañas de la pieza musical se centró en las críticas que se replicaron por doquier contra la cantante, como si no tuviese el derecho de escribir lo que considere pertinente. En ese sentido, la referente del folclore también se expresó con propiedad.

En un freno de su actividad, la Sole charló con Socios del espectáculo y ahí el cronista la abordó con el tópico que activó controversias: "Hace pocos días salió el nuevo tema de Shakira y Bizarrap, ¿a las mujeres se las critica mucho por la letra de sus canciones cuando se refleja algo de la vida personal?".

Frente a la propuesta, Pastorutti se lanzó a razonar y exteriorizó su visión del caso: "Mirá, yo no soy de leer redes sociales porque siempre te vas a encontrar con un montón de críticas y muchas veces los artistas hacemos canciones que tienen que ver con algo personal”.

Así como se detuvo a valorar el talento del productor musical argentino: “Lo de Biza es una cosa increíble, la verdad es que estoy orgullosa de que sea argentino y lo que genera”. En tanto, que la ex jurado de La Voz también halagó a la colombiana: “Shakira es una mina que a mí me encanta. Es una de las pocas latinoamericanas que logró que su música trascienda al mundo".

Sobre el aspecto más sensible de todo este revuelo, Soledad tomó una posición un poco ambigua y sostuvo: "Después, lo que haga con sus canciones me parece bárbaro. Cada uno es libre y la gente siempre va a opinar cuando uno se expone. De todas maneras, a veces pienso que habiendo una familia detrás, cuando uno ventila demasiado, es complicado también después”.

Aunque volvió a ratificar que la ex de Piqué dispone de todo su apoyo: “Yo creo que igual, a esta altura de vida, Shakira puede hacer lo quiera". Claro que el debate público se entrelaza con juzgar si estuvo bien o no en ventilar los problemas de pareja, ante lo cual Soledad argumentó: "Sí, yo creo que hoy uno no tiene que juzgar si está bien o está mal. ¿Te gusta la canción? ¿No te gusta?”.

“La mina escribió algo que necesitaba decir y me parece bárbaro. Yo siento que a veces uno saca a gritos el dolor", añadió la cantante argentina.