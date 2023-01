El enojo de Antonio Tarragó Ros en la Fiesta Nacional del Chamamé

Antonio Tarragó Ros no se quedó callado y disparó con todo contra Eduardo Sivori, el director de la Fiesta del Chamamé, por no permitirle pasar las fotos de su padre en la pantalla del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola mientras actuaba en la primera noche del 32° evento cultural más importante del NEA.

Antonio Tarragó Ros

"Hay que preguntarle a Sivori porqué prohibió pasar las fotos de mi padre, ni el proceso de Reorganización Nacional se animó a tanto. No puedo entender. Encima de malos modos. Nos pasamos dos años restaurando fotos de cuando era chico", lanzó enojado Tarragó Ros.

Y aseguró: "Él no se puede meter en mi espectáculo, será el director de la FIesta, pero no de mi espectáculo. Prohibió pasar las fotos de mi padre cuando se cumplen 100 años del nacimiento del Rey del Chamamé. No puedo entender por qué tanta bronca con mi padre".

Además, citó a Juan Domingo Perón. "Como decía el General: uno puede hacer lo que quiera pero lo que no puede evitar son las consecuencias. Me prohibieron pasar las fotos de mi padre y pusieron esas pavadas en la pantalla", manifestó.