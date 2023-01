Rating: cuánto midió La noche de los ex Gran Hermano con el Conejo como invitado

Gran Hermano sigue siendo el programa que marca la agenda de la televisión argentina. Siempre con medias muy productivas y como parte de un show que tiene a muchos espectadores al acecho de todo lo que sucede dentro de la casa, el reality no se baja de sus buenos números y demuestra estar en gran sintonía.

Durante esta edición se buscaron diferentes formatos para avivar el programa, y es que no solamente Telefe genera contenido de Gran Hermano sino que también está en boca de todos los medios del espectáculo y magazines de actualidad.

Este viernes, en la iniciativa que buscó darle el canal al programa, "La noche de los ex'" de Gran Hermano logró nuevas y buenas cifras en cuanto al rating. De hecho, casi como suele suceder tanto en este especial de los viernes como así también en las emisiones diarias de debates y galas, resultó ser lo más visto de la TV.

Es cierto que hubo un declive de aquellos 20 puntos de rating que supo promediar en algún momento, pero el termómetro de pantalla chica sigue siendo marcado por el reality que ayer midió 13.4 puntos en la jornada en la que los ex participantes de ediciones anteriores analizan el juego.

En particular, 'La noche de los ex' de Gran Hermano de este viernes contó con la presencia de Alexis Conejo Quiroga, el último jugador eliminado de la casa. En esta oportunidad se lo pudo aprovechar muchísimo más al jugador como parte del debate, algo que no se había podido dar entre semana.

Entre el desafío del auto, los tapes que analizan a los jugadores que siguen en el formato, los debates entre los analistas, la salvación del líder semanal Maxi, la realidad es que la salida de Conejo había quedado un tanto tapada y poco estudiada.

Alexis, el Conejo, fue el hermanito que se sometió ante las preguntas de los ex Gran Hermano.

Por esa misma razón la agenda marcaba un interesante intercambio con los ex jugadores de ediciones anteriores, panel que tiene personalidades destacadas como Ximena Capristo, Cristian U, Gustavo Conti, Nadia Epstein, Diego Leonardi y la conducción de Robertito Funes Ugarte.

'La noche de los ex' arrancó con el piso de 11,7 puntos que le dejó el noticiero y llegó a una marca máxima de 15,2 puntos liderando la franja. Con un promedio consolidado de 13.4 puntos, se convirtió en lo más visto del viernes.