Está de vuelta: mirá el adelanto de Rihanna y su próximo show

En las últimas horas, Rihanna compartió- junto a Apple Music- un video de sólo 30 segundos que dejó a más de uno sin palabras. Y es que la cantante de Barbados, dio a conocer la noticia que todos esperaban: su regreso a los escenarios.

La artista ya había compartido el año pasado la gran noticia, pero el video confirmó que el día de su regreso está más cerca que nunca: el 12 de febrero Rihanna va a ser parte del Super Bowl LVII de la National Football League (Liga Nacional de Fútbol Americano)

Aunque todavía no se sabe con exactitud las canciones que interpertará, los fans esperan que cante sus temas más conocidos. Algunos de ellos son: "Umbrella"; "This Is What You Came For" y "Needed Me", siendo éste último el tema que aparece de fondo en el adelanto de su participación en el evento.

Sin embargo, los seguidores de Rihanna también esperan que la cantante lance nueva música.

Hace más de seis años que la cantante no saca nueva música. (Foto: Instagram)

Desde hace algunos años, la artista ha dejado de lado la música y se ha dedicado a su marca de maquillaje y lencería. El 28 de octubre del año pasado -después de seis años sin sacar nuevos temas-, fue parte de la banda sonora de la película "Black Panther: Wakanda Forever" con la canción "Lift Me Up".

¿Qué es el Super Bowl?

En Latinoamérica se lo conoce como el "Supertazón" y es uno de los momentos más importantes para Estados Unidos. Se trata del partido final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

El primer Super Bowl fue en el año 1967, el 15 de enero. Quienes ganaron en esa ocasión fueron los Green Bay Packers.

Shakira y Jennifer López fueron parte del show de medio tiempo en 2020

Sin embargo, uno de los momentos más importantes del certámen es el show de medio tiempo. En él han participado varias estrellas musicales: Britney Spears; The Black Eyed Peas; Beyoncé; Shakira; y más.

Pero fue Lady Gaga quien logró en 2017 que este evento musical fuera el más visto en la historia de Estados Unidos: la cantante obtuvo un récord de audiencia con más de 150 millones de espectadores.