En Intrusos se la jugaron y adelantaron quién será el ganador de Gran Hermano

A medida que van transcurriendo las semanas y el programa toma una mayor temperatura, Gran Hermano se transforma en uno de los focos más importantes de la televisión argentina. Genera tanto amor como odio, como parte de una casa que sigue avanzando y entró en una recta crucial.

No hay programa de actualidad que no hable de Gran Hermano, y durante las últimas horas en Intrusos hicieron un análisis del reality para concluir en una picante teoría sobre quién puede ser el el ganador o ganadora de esta edición.

Gran Hermano entra en etapa de definiciones.

Todo sucedió cuando Esteban Bam Bam Morais, el campeón de Gran Hermano 2007, dio detalles de la realidad que vive la casa. El ex participante del show es un analista habitual de lo que sucede con cada uno de los jugadores y más aún en esta edición que volvió a ser furor en la TV.

Fue así como, sin vueltas, Bam Bam expresó: “Yo este GH lo veo como que este año lo va a ganar el menos odiado, no el más querido. Que se entienda que estoy hablando del ‘odiado’ televisivo”.

Luego agregó: “Por ejemplo, a Alfa hay un montón de gente que le cae mal, pero cuando va a placa, por ahí le cae peor otro". Esto en referencia al jugador más veterano de la casa, uno de los que también tiene más adeptos independientemente de que su imagen haya sido muy tocada por estos días.

Y sobre esta misma situación detalló: "Igual no saben jugar porque, para precisar una situación, Walter un día se sentó a ver un partido de la selección, en el mundial, con una bandana de Estados Unidos y dijo ‘¡Esta es mi bandera!’ ¡Si vos estás jugando ahí adentro! Yo me agarro de eso y me encargo de remarcarlo todo el tiempo y que se enteren todos”.

Bam Bam Morais adelantó quién cree que será el ganador de Gran Hermano.

Estos comentarios de Bam Bam apuntan a la situación que se vivió en Gran Hermano durante los primeros partidos del Mundial de Qatar, cuando Alfa bromeó con la bandera norteamericana en el debut pero sabiendo que después cambió su postura y alentó a la albiceleste.

De esta manera, la teoría según uno de los campeones de la casa más famosa del país, es que más allá del afecto y de los fandoms, podría priorizar por encima de eso el jugador que menos choque o conflicto genere.