Una a una las explicaciones de las frases de Shakira contra Piqué

Sin dudas que el tema del momento en el mundo de las redes es la canción de Shakira con Bizarrap en donde apunta directamente contra su ex pareja Gerard Piqué.

La Sesión 53 del productor musical, en esta caso con la cantante colombiana, está dando la vuelta al mundo y se sacan infinidad de conjeturas sobre el significado de las frases que tira Shakira.

Melany Mora Murillo, una usuaria de Twitter, hizo un hilo explicando qué significa cada una de las frases:

Cuando Shakira hace refencia al 22, es porque Piqué le dedicaba sus goles a la cantante con este gesto, el cuál simbolizaba la fecha de nacimiento de ambos, (el 2 de febrero 2/2 de 1987 y 2/2 de 1977 respectivamente). Además, Piqué le dio vuelta a Shakira una chica de 22 años a la que Shakira le dobla la edad.

"Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tu" una Clara referencia al nombre de la persona con la que la estaban engañando: Clara Chia. Su nombre etimologicamente significa "brillante y pura" y se popularizó por Santa Clara de Asis en el siglo XIII.

En otra de las estrofas, además de hacer un juego de palabras brillante con el nombre de Gerard Piqué en "perdón que te sal-pique", se refiere a los 14 millones de euros que le debe a Hacienda así como la casa que le construyó Piqué a sus padres a la par de la suya.

Otros datos muy interesantes respecto a la canción es que el número favorito y el dorsal de la camiseta de Gerard Piqué es el 3, la canción dura exactamente 3:33 minutos. Además, cuando hace la referencia de "Yo valgo por dos de 22" lo hace justo al minuto 2:22.

En el video también se ve un cambio de imagen, como un efecto caricaturesco, y según conjetura Melany Mora Murillo en su hilo de Twitter puede deberse al video de "Te aviso, te anuncio (tango)". en el que al Shakira al enterarse que su pareja le estaba siendo infiel se transforma en una caricatura vengativa y arremete contra ambos.

"Una loba como yo no está pa tipos como tú" En entrevistas ha dicho que para ella la Loba es toda la represión que llevamos por dentro las mujeres.

Shakira y Bizarrap agregan un beat parecido al de Me Enamoré (canción a Piqué) en esta parte pa que "se mortifique". Luego dice "mastica y traga" tal vez en alusión a que ella se enteró de la infidelidad porque mientras no estaba en su casa se agotaba la jalea que a Piqué no le gustaba.

Así como Shakira agregó el robot de "Te felicito" en las miniaturas de videos de canciones que iban dedicadas a Piqué luego de sacar la canción, no dudó en tirar pasos robóticos como los de la coreografía de Te Felicito en el video de la sesión también. Además de que el robot puede simbolizar la falta de humanidad y sentimientos de su ex pareja. También hay que recordar que Piqué es muy fan de Daft Punk (un dúo de robots), una de las bandas a las que se hace referencia en sesión.

Otro dato que llamó la atención fueron las referencias a las marcas. "Y lo que puede parecer una simple mención a marcas de lujo en comparación a marcas baratas tampoco es al azar. Las dos mayores aficiones de Piqué son los relojes y los carros. Tiene colecciones millonarias de ambas. Shakira planeó más esta sesión que mis papás a mí", agrega @melanyMora2605.

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión". Shakira y Piqué se conocieron en el Mundial Sudáfrica 2010 donde Piqué quedó campeón, él ganó 28 titulos a lo largo de la relación. Terminaron mientras el padre de Shakira estaba muy grave de salud. Y no es la primera vez que le hace un desplante cuando más lo necesitaba. En 2017 casi terminan porque ella estuvo super deprimida porque se le fue la voz, no se levantaba de su cama y el tipo le dijo que "no quería un futuro con una mujer amargada" y la mandó a trabajar.

"No sé qué es lo que te pasó estas tan raro que ni te distingo" bueno confirmo que después de que subió la última foto con Shakira el Instagram de Piqué se puso raro. Demasiadas selfies con el mismo ángulo, quien sabe qué bicho le picó.

""Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan". Ya lo dijo Taylor Swift, los hombres llevan monetizando sus rupturas desde hace mucho tiempo sin que se les critique. Bien por Shakira que facture por todos los daños y prejuicios que recibió", es la explicación que dijo esta usuario de Twitter.

"A tí te quede grande y por eso estás con una igualita que tú" para reforzar la idea, cada vez que se refiere a ellos directamente (cuando dice sal-Pique y Clara-mente) aparece en un plano contrapicado, dando entender que son tan pequeños que la obligan a ver al piso.