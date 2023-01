Marina Calabro destrozó la serie de Ricardo Fort: “Todo fue muy…”

La periodista Marina Calabró destrozó de manera inesperada la serie documental “El Comandante Fort”, que cuenta la vida del empresario mediático Ricardo Fort, al tildarla de “cachivache”.



Marina Calabró expresó toda su indignación con la proyecto en un audio enviado al panelista Matías Vázquez, del programa A La Tarde, que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América.



“Todo fue muy desprolijo: primero, me hicieron perder el tiempo de una manera; horas y horas de charlas telefónicas sobre Ricardo, su vida, mi relación con él. No te puedo explicar. Cuando te digo horas, ¡es horas!”, comenzó contando la periodista.



“Yo lo que siempre entendí es que iba a ser una suerte de docu reality, que iba a haber material de él, que ese material supongo estará, estas horas que él tenía grabadas y que es material inédito y que iba a estar intercalado con entrevistas a personas, vamos a decir ‘relevantes de su vida’”, agregó Marina Calabró.



“La verdad es que lo único que terminé haciendo es una cosa medio payasesca en la alfombra roja, una pavada. Y después me mandaron un documento para pedirme autorización para usar dos frases mías, una más bolu… que la otra”, sostuvo una indignada Marina.



Asimismo, Calabró comentó que nunca logró entender cómo sería el proyecto y hasta reveló que se arrepiente de haber formado parte, de alguna manera algo desprolija, según ella, de la serie de Ricardo Fort.

"El Comandante Fort", la serie documental de Ricardo Fort, se estrenará el 25 de enero en Star+.



“Nunca nadie me llamó. La entrevista nunca se hizo. No entiendo el proyecto, no entiendo si es actuado, si hay un Ricardo Fort, si los hijos cantan, bailan, la verdad que no lo entiendo. Y creo que hice mal en participar”, confesó.



Por último, Marina Calabró insistió en remarcar el tiempo que perdió entre tantas charlas telefónicas en off y dejó una definición fuerte para resumir al documental. “El manejo fue recontra desprolijo, para gente que, además, se prestó gratis. Un cachivache; en resumen, un cachivache”, concluyó.