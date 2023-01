Falleció Jeff Beck, uno de los máximos referentes del rock

Conocido por ser un maestro en la guitarra, Jeff Beck falleció este martes 10 de enero a causa de una repentina "meningitis bacteriana". El guitarrista tenía 78 años. La industria musical y su familia lamentan su pérdida.

Beck había sido parte de diversas bandas icónicas de la década de los '60 y '70 como "The Yardbirds"; "Spinal Tap"; "The Jeff Beck Group"; y otras más. También colaboró con Rod Stewart, en la canción de rock de los años ochenta titulada "People Get Ready". Recientemente, sacó un album junto al actor Johnny Depp llamado "18": fue su último disco de estudio.

"Patient Number 9"; "I Put a Spell on You"; "Cause We´ve Ended as Lovers" son sus temas más conocidos y reproducidos en Spotify, con más de 1 millón de oyentes mensuales.

Grandes referentes del rock -Mick Jagger, Gene Simmons, Paul Stanley- lo despidieron en las redes. "Always and ever" ("Por siempre y para siempre"), escribió Eric Clapton en Twitter, acompañado de una imagen del guitarrista. Ozzy Osbourne también expresó su tristeza ante el hecho: "Qué terrible pérdida para su familia, amigos y sus muchos fans. Fue un gran honor haber conocido a Jeff y un honor increíble haberlo tenido tocando en mi álbum más reciente, #PatientNumber9. Larga vida #JeffBeck".

Estrellas del género lo despidieron en sus redes. (Foto: captura de pantalla)

La familia del músico se encuentra destrozada ante la noticia y pidió privacidad para poder sobrellevar el duelo.

¿Qué es la meningitis bacteriana?

La meningitis es la inflamación de las membranas (meninges) que rodean al cerebro y la médula espinal. Jeff Beck contrajo la meningitis bacteriana que suele ser mucho peor y que requiere tratamiento antibiótico urgente.

Los síntomas son:

Cefalea.

Fiebre.

Náuseas y vómitos.

Fotofobia (sensibilidad excesiva a la luz).

Rigidez de nuca.

El guitarrista falleció a causa de ésta enfermedad

La enfermedad se puede prevenir de dos maneras: con la vacunación y la quimioprofilaxis. Además, se recomienda mantener un estilo de vida saludable.