El pedido sin filtro de Fede Bal a Shakira y Piqué por sus hijos tras el estreno de su nueva canción

Desde antes de su estreno, y a los minutos de su lanzamiento en plataformas, la sesión 53 de Bizarrap con Shakira se volvió tema de conversación global. Todos querían escuchar cómo la colombiana liquidaba a Gerard Piqué, después de su escandalosa separación repleta de engaños.

Shakira le dio al futbolista para que tenga, reparta y mucho más: expuso su bronca y dolor públicamente, hizo juegos de palabras con el nombre de su ex y de su nueva novia, Clara Chía. Y, de paso, lo monetizó con una canción que ya es un mega éxito y suma millones de reproducciones.

Y mientras muchos artistas se pronunciaron para bancarla y aplaudirla, hubo quienes se alzaron para cuestionar su decisión de aniquilar a Piqué, entre ellos, Fede Bal. Espantado con la explícita letra del tema que desnuda las miserias de la ruptura, desde Villa Carlos Paz Bal se expresó en Twitter con un mensaje muy crítico.

“¿Alguien puede pensar en sus hijos? Si no lo hacen sus padres, ¡que lo haga alguien! Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bullying. Psicólogos for ever”, arrancó el hijo de Carmen Barbieri, preocupado por la salud mental de Sasha y Milan, los dos pequeños que Shakira tuvo con Piqué.

La reacción de Bal al tema de Shakira. Twiitter.

Y Bal cerró, bancando al joven productor argentino pero volviendo sobre el tema, citando la famosa frase de Los Simpson: “Igual, me encanta todo lo que hace el Biza, pero ALGUIEN PUEDE PENSAR EN LOS NIÑOS”.

Minutos más tarde, el galancito escribió otro tuit que dio mucho que hablar en las redes. ¡Y todo explotó!

Qué dice la sesión más explosiva

¿Qué dice la incendiaria letra de la Sesión 53 de Bizarrap y Shakira? “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tu”, canta Shaki, en referencia a la novia actual de su ex pareja. Mientras que en otro lanza: “Esto es pa' que te mortifiques, mastiques, tragues, tragues, mastiques”.

“Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música perdón que te salpique”, dice la artista de Barranquilla, antes de acusar a Piqué de dejarla con las “deudas en Hacienda” y con “de vecina a la suegra”. Shakira hizo catarsis con Bizarrap. Captura YouTube.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, claramente es igual que tu, pa' tipos como tu. A tí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, grita ella en una de las estrofas más polémicas.

“Vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, termina de fulminar la colombiana al padre de Sasha y Milan, que ya están acostumbrados al asedio de la prensa y al hecho de ser hijos de famosos.