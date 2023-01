El divertido encuentro entre Fede Bal y Fátima Florez en el teatro

La imitadora Fátima Florez recibió en la noche del miércoles una visita muy especial al recibir en su espectáculo "Fátima es Mundial" la visita del actor de Kinky Boots, Fede Bal.

Luego de nombrarlo y que el público aplaudiera de pie al artista que encabeza la comedia musical de Broadway en el teatro Luxor, Fátima aprovechó su escena donde se transforma delante del público en tres divas argentinas (Mirtha Legrand, Susana Giménez y Moria Casán) para sumar a una cuarta: Carmen Barbieri.

Así, transformada en la conductora de "Mañanísima" invitó a Fede Bal a subir al escenario, donde ambos hicieron un paso de comedia.

Fátima Flórez está presentando su obra en Carlos Paz.

"Cómo estás hijo querido", saludó la falsa Carmen al actor que aseguraba que no podía creer la transformación de Florez. "Esto se lo robaste a mamá, porque es muy igual a ella", consultó Bal al ver el vestuario que la imitadora usaba.

Sin embargo, la actriz pidió "que no la acusaran a Fátima de otro quilombo más", en referencia al pedido público que realizó Moria Casán para que no la siguiera imitando o caso contrario que pagara el derecho de uso de su nombre y figura, el cual tiene registrado.

"Moria no quiere que la haga pero yo si quiero que me haga porque me honra", siguió diciendo Florez en la piel de Carmen Barbieri. "A ver si también me hace juicio a mí que hace 20 años la hago", agregó.

Fede Bal está presentando su obra Kinky Boots en el Teatro Luxor de Carlos Paz.

"Pero tenés que hacer a todas. Que vos les hagas un homenaje es hermoso", aseguró Fede Bal. "Fátima y yo (Carmen) hacemos a todas, porque somos las primeras imitadoras de la Argentina", disparó Florez aún en personaje.

Luego del elogio de Fede con "Qué linda que estás mamá", el actor aprovechó para invitar a Fátima a la función de gala de "Kinky Boots".

"Me dijeron que estás cantando muy bien y que estás bailando mucho arriba de los tacos que no es fácil", dijo "Carmen".

Posteriormente, Bal consultó si estaba de novia "porque ultimamente no me das mucha bola". "Siempre tengo un huesito por ahí", fue la desopilante respuesta de Fátima."Es que trabajo tanto que no me queda tiempo para el amor. Es que soy de familia de artista, nieta, hija, sobrina, y cómo Fede no podría dejar de ser artista también. "Sabés Fede que te amo, te presté las pestañas y las pelucas", contó en referencia al personaje de "Lola" que Bal interpreta en la comedia musical. "Está usando toda mi ropa que trajimos con Gaby Girls", contó ante la risa del actor para quien pidió: "Un aplauso para mi hijo que es lo que más amo en toda mi vida".