Cuál es el significado del tatuaje que Mauro Icardi se hizo en su espalda

Desde hace tiempo que Mauro Icardi es noticia por cualquier tema menos por el fútbol. Hace tiempo no se habla de sus goles ni de destacadas actuaciones. Ahora, es tema de charla en las últimas horas no por un conflicto ni por volver con Wanda Nara, sino por un nuevo tatuaje.



El delantero que en la actualidad juega en el Galatasaray, hizo viajar a su tatuador de confianza de Italia a Turquía para realizarse un significativo diseño en buena parte de la espalda. Es que ya prácticamente no le queda espacio en el cuerpo para más tatuajes.



Entre todos sus diseños, se sabe que Mauro Icardi le dedicó mucha tinta a su (por ahora) ex pareja: Wanda Nara. Uno de ellos es su nombre; el otro, su cara y el último son sus iniciales (“WN”), además del número 27, en referencia a su aniversario. Muchos habían especulado con que se taparía estos tatuajes, pero eso no ocurrió.



Asimismo, en su brazo izquierdo tiene tatuados los nombres de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que Wanda Nara tuvo con Maximiliano López, quien fuera su amigo en la época en la que estuvo casado con la empresaria.



También en su cuerpo hubo espacio para tatuarse el nombre de las hijas que tiene con Wanda Nara: Francesca e Isabella. De esta manera, puede afirmarse que Mauro Icardi lleva en la piel a las personas más importantes de su vida. No obstante, también le hizo lugar a llamativos dibujos.



Además de su familia y seres más cercanos, Mauro Icardi tiene un impresionante león que cubre la zona que va desde su pecho hasta su panza. Ahora, se jugó con un nuevo y arriesgado diseño que cubre casi la mitad de la espalda, cuidadosamente delineado por Valentino Russo, su tatuador de máxima confianza.

El impresionante nuevo tatuaje de Mauro Icardi. Foto: Instagram.



Una vez finalizado el trabajo, se puede ver un diseño impresionante, de la mitad de la cara de lo que parece ser un Dios, además de un ángel con las alas abiertas clavando la palabra fe en la nuca. “Una primera sesión increíble. Lista para continuar”, escribió Mauro Icardi en el posteo de Instagram, en donde le agradeció a Valentino Russo.



“Más allá de todo, eres una gran persona. Esto es lo más importante. Gracias por todo. Nos vemos pronto, hermano”, le respondió el tatuador italiano, muy conocido en el universo de los futbolistas.

Nuevo tatuaje de Mauro Icardi. Foto: Instagram.