Argentina, 1985 se quedó con el Globo de oro: el video del festejo

La película Argentina, 1985, se quedó con el Globo de Oro 2023 a Mejor película de habla no inglesa. El galardón fue entregado en la ceremonia realizada en Los Ángeles y con la presencia de Ricardo Darín, Peter Lanzani y el director Santiago Mitre.

El largometraje Argentina, 1985 compitió con contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Con la presencia del director Santiago Mitre y de Ricardo Darín junto a Peter Lanzani, acompañados del abogado Luis Moreno Ocampo, en el mítico The Beverly Hilton de Los Ángeles, Argentina, 1985 se quedó con el destacado premio Globos de Oro 2023.

"Para toda al gente de Argentina, después del campeonato del mundo esto es una gran alegría. Los quiero, bye", dijo Ricardo Darín ante el sonido de fondo que pisaba la voz del actor de manera muy desprolija de parte de la organización.