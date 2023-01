Globos de Oro 2023: Argentina, 1985, ganó a Mejor película extranjera

Este martes se desarrolló la entrega de los Globos de Oro 2023, premio que distingue a las mejores producciones en cine y televisión del año. La película Argentina, 1985, fue la representante del país y pudo quedarse con la estatuilla a Mejor película de habla no inglesa.

El largometraje Argentina, 1985 fue nominado en el rubro Mejor película extranjera. El film, protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, compitió contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Con la presencia del director Santiago Mitre y de Ricardo Darín junto a Peter Lanzani, acompañados del abogado Luis Moreno Ocampo, en el mítico The Beverly Hilton de Los Ángeles, Argentina, 1985 se quedó con el destacado premio Globos de Oro 2023.

Peter Lanzani, Ricardo Darín y Luis Moreno Ocampo.

Argentina, 1985 relata el caso real de la tarea del fiscal Julio César Strassera, junto a Luis Moreno Ocampo, y su equipo, en el célebre Juicio a las Juntas Militares (las tres primeras juntas) que habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados, durante la última dictadura que gobernó la Argentina hasta 1983.

Con esta película el país fue nominado por primera vez en 23 años en los Globos de Oro en esta edición, la número 80 de los reconocidos premios.