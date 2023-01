Fede Bal contó que lo discriminaron por pintarse las uñas

En diálogo con MDZ, Fede Bal reflexionó sobre su personaje Lola que encarna en la comedia musical “Kinky Boots”. El actor se sumerge en el personaje de Lola para salir a escena en el teatro Luxor de Villa Carlos Paz.

Con la bata de su padre, uñas pintadas, pestañas postizas puestas y el maquillaje preparado para poder salir a escena. Así, ´montado a medias´ reflexiona: “Hoy te puedo hablar con las pestañas postizas puestas en los ojos sin cuestionarnos nada. Hemos evolucionado. Pero aún sigue habiendo mucha discriminación y homofobia. Y me parece que esta obra toca ese tema del cual hay que hablar", reflexiona Fede Bal.

"Como elenco queremos aportar nuestro granito de arena en eso. Porque ocurre que para el afuera se dice que todos somos iguales, pero en el adentro todavía hay mucha transfobia y homofobia. Y lo que viven los chicos y chicas que están en ese camino es muy preocupante. Te lo puedo decir yo, que lo experimento por el simple hecho de tener todo el tiempo las uñas pintadas con el esmalte semipermanente”, asegura el actor.

Fede Bal reflexionó sobre su personaje Lola, que encarna en la comedia musical “Kinky Boots”.

A la imagen le sigue la anécdota. “Hace unos días salí con una gorrita puesta y unos lentes a un local y un tipo, que no me reconoció, me miró las uñas como diciendo 'qué payaso'. Y me tiró el vuelto de lo que había pagado despectivamente. Yo no le dije nada. Pero ahí empecé a sentir en carne propia un 2% de lo que viven realmente los chicos y las chicas trans”, describe serio Fede Bal.

Por eso, una de las cosas que más lo emocionó en esta temporada teatral que recién se inicia es el llamado de Cassandra Cash, la exasistente trans de Santiago Bal, que hoy es vestuarista en la revista de Omar Suárez, “Cocodrilo, 10 años”.

“Cassandra conoce bien todo este mundo. Y al verme se emocionó. Abrazó a mi mamá llorando y le dijo que estoy retratando perfecto el mundo en el que ella se movió durante muchos años de su vida, con las cosas buenas y con las malas también”, dice Bal.

Fede Bal y Carmen Barbieri, su mamá.

“Es que en Kinky Boots hay momentos de mucho drama donde tengo que interpretar a Simón, a esa Lola vestido de hombre. Es en esa escena donde demuestra lo difícil y lo incómodo de disfrazarse de hombre. Porque para Lola, ser Simón es un disfraz. Por eso, para mí, que la comunidad vea esta obra y agradezca el mensaje que da es algo hermoso que me hace sentir que estoy en el camino correcto”, concluye Fede Bal.