Damián Betular se confesó sobre su vida amorosa

Desde hace días, Damián Betular está en el centro de todas las miradas por la nueva pastelería que abrió en Villa Devoto. Nadie quiso quedarse afuera del gran evento e Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve, estuvo firme en el lugar con un movilero.

Entre pregunta y pregunta, el pastelero más querido se confesó sobre su vida amorosa. "Ahora estar con una persona sería un poco egoísta de mi parte…porque estoy trabajando, literal, entro a las seis de la mañana y me voy a las diez de la noche. Entonces quiero terminar de asentar esto y después le voy a dedicar un rato al corazón", indicó al cronista.

Para quienes no lo conocen personalmente, Betular es tal cual se muestra delante de las cámaras. Lejos está un personaje armado y quien expuso esta situación fue Marcela Tauro algunos días atrás. "Yo quiero contar una anécdota porque no lo conocía, sí obviamente por ‘MasterChef’ y por lo que me cuenta Santiago Del Moro, pero un día le escribí por Instagram, porque una nenita era su fanática…", comenzó diciendo la periodista en Intrusos.

Y agregó: "Yo no soy de hacer esas cosas porque sé que es engorroso pedir un video y demás, pero Damián no sólo me atendió bien y me contestó bárbaro, sino que me hizo quedar súper".

Marcela Tauro

Finalmente, sumó: "Te quiero agradecer y que la gente sepa que sos así como te mostrás. No sos un personaje que para las cámaras es de una manera y después sos otra cosa. Me podías haber puesto una excusa, porque no me conocías, pero fuiste súper amoroso. Así que te lo agradezco".