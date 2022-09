Paola Krum se sinceró sobre su fluctuante situación económica: "A veces no tengo un mango"

Paola Krum es una de las actrices más reconocidas de la televisión nacional. Formó parte de telenovelas inolvidables de la talla de "Amigos son los amigos", "Muñeca brava", "Montecristo", "El elegido". Además de su exitoso paso por el teatro, con obras como "Drácula, el musical" y "Sueño de una noche de verano", también tuvo un breve paso por el cine. Actriz de gran experiencia, en su larga trayectoria fue premiada con diversos reconocimientos por su labor en la actuación.

En este contexto, la actriz estuvo como invitada a Socios del Espectáculo (El Trece), donde habló de todo. Fue Rodrigo Lussich quien comenzó preguntándole sobre aquellos años de gran exposición mediática.

"¿Tuviste eso de no poder caminar por la calle? Porque hacían 30 puntos de rating en ese momento", le consultó el conductor. "No, no sentí eso nunca; y es más, me acuerdo que una vez hablando con Pablo Echarri le dije: ‘Vine en subte’, y él me dijo: ‘Entonces esto no lo ve nadie’", confesó entre risas.

"Me acuerdo de estar embarazada y que andaba por la calle, porque a mí me gusta la cosa común, caminar y también viajar; a veces me sorprendo cuando veo que alguien me está mirando, voy bastante ajena a eso". Y remató: "Y bueno… porque a veces también no tengo un mango", agregó Krum.

La fluctuaciones económicas en la carrera actoral son muy comunes, y Paola profundizó en el tema: "Es que hay un prejuicio de que los actores, y sobre todo a los que les va bien, tienen mucho dinero, cuando no siempre es así. Yo considero que me va bien gracias a Dios, pero es muy inestable. Te va bien y después nada, de pronto te vuelve a ir bien, entonces tenés que ahorrar".

Benjamín Vicuña junto a Paola Krum en El primero de nostros.

Además, reveló que cuando recibió el ofrecimiento del protagónico de El primero de nosotros junto a Benjamín Vicuña, fue un verdadero alivio para su economía. "Yo estaba desesperada, realmente era un momento de mucha incertidumbre donde no sabía qué iba a pasar con la profesión en plena pandemia y dije: ‘No puedo tener tanta suerte, porque encima estaba buenísimo, muy bien escrito y no dudé en aceptar", detalló.