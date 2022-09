Camila Homs opinó del romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Rodrigo De Paul y Camila Homs llegaron a un acuerdo en relación a sus diferencias generadas tras su superación. Ambos compartieron en las redes sociales un comunicado donde expresaron: "Queremos contarles que por decisión conjunta, por motivos nuestros ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos poner fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo. Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por ese motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias. Agradecemos a los que manejaron el tema de la mejor manera".

Horas después del comunicado, la modelo sorprendió al brindar una nota con Intrusos (América), en donde se animó a hablar sobre la relación del jugador con Tini Stoessel. "Está todo mucho más tranquilo, bajaron las aguas", reveló Homs.

Luego, el cronista le consultó sobre las versiones que indicaban que De Paul estaba arrepentido de haberse separado. Fue en ese momento cuando ella sorprendió al responder: "No puedo opinar mucho al respecto. Me llamó la atención también porque se lo ve muy bien con su pareja. Igual después vi que salió a desmentirlo. Está todo bien. Obvio que le deseo lo mejor, es el padre de mis hijos y compartimos muchos años juntos. El resto de las cosas me las guardo para mí", expresó.

Además, se refirió a la posibilidad de un encuentro con Tini. "No creo que se arme una conversación, pero no hay problema".

Por su parte, negó darle una nueva oportunidad al amor con el futbolista: "No hay más que una relación cordial como madre y padre, lejos de un acercamiento amoroso".