Thelma Fardin expresó su repudio al atentado contra Cristina Fernández

Thelma Fardín aseguró que "hace tiempo venimos advirtiendo una escalda de la violencia, con discursos reaccionarios y plagados de odio", al reflexionar sobre el atentado que sufrió anoche la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"Cuando los dirigentes enuncian 'son ellos o nosotros', 'quien quiera estar armado que esté armando', 'hay que meter bala' o 'transformarlos en queso gruyer' le están hablando a una sociedad que a demás viene de atravesar una época devastadora y desconcertante como fue el aislamiento, con todas las consecuencias emocionales y psíquicas que eso acarreó", agregó Fardin en diálogo con Télam.

La actriz y militante feminista remarcó que "en un contexto bélico donde parece haberse acabado el diálogo y el consenso, deben responsabilizarse por lo que generan en el imaginario colectivo".

A su vez, Fardin, que tramita una causa judicial por abuso sexual contra Juan Darthés, remarcó que como sociedad "tenemos que estar movilizados, poniendo el cuerpo en disputa y en la calle donde se defienden los derechos conquistados".

Thelma Fardín.

"No pueden desde la política seguir diciendo que esto es un hecho aislado ni plantear que solo es cuestión de que la justicia actúe. Esto atraviesa a todo el conjunto de la sociedad. Dijimos nunca más a la violencia hace 39 años, debemos resistir en paz. No podemos enunciar más 'si la tocan a Cristina', a Cristina ya la tocaron, la quisieron asesinar. Si este no es el límite, ¿entonces cuál?", concluyó.

Recordemos que el pasado viernes, actrices, actores, directores y directoras teatrales y cinematográficos se pronunciaron con un claro mensaje de repudio ante el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta de la Nación y reafirmaron la voluntad democrática ante la violencia política.

Cecilia Roth, Paola Barrientos, Víctor Heredia, Rita Cortese, Alejandra Darín, Roberto Moldavsky, Nito Artaza, Daniel Aráoz y Carlos Portaluppi, entre otros, se manifestaron sobre el atentado y reclamaron el esclarecimiento del ataque.

"Estoy en España, por la mañana en el AVE (ferrocarril de alta velocidad) yendo de Madrid a Barcelona me enteré por mi hijo en estado de shock del intento de magnicidio contra Cristina. Estoy volviendo a Madrid otra vez en el AVE. Sigo en un estado de enorme dolor, incluso físico. Estuve todo el día trabajando sin quitarme del corazón un nuevo sentimiento que creí imposible sentir jamás, parecido al 'final del amor'. Tengo dolor y miedo y también mucha necesidad de que la verdad se ponga de pie", destacó Roth.

"Basta de odio y mentiras. Permiten que un sicario que por milagro no pudo completar su tarea, parezca un lobo solitario y loco. Tengo miedo, tengo miedo por Cristina, tengo miedo de sangre corriendo por las calles. Basta. Este es el límite. Hemos llegado al límite. Y no es casual, desde hace mucho tiempo el odio está contaminándonos. Basta de 'ellos y nosotros' porque nos autoaniquilaremos. Memoria, verdad y justicia otra vez y siempre", concluyó la actriz desde España.