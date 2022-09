Rodrigo de Paul y Camila Homs firmaron un acuerdo final y lo contaron en una carta pública: “Decidimos que…”

Rodrigo de Paul se convirtió en el foco de todos los medios hace meses atrás cuando blanqueó su romance con Tini Stoessel en medio de su separación con Camila Homs. Muchos señalaron a la cantante de Fresa como la tercera en discordia. Sin embargo, fue el deportista quien aclaró las cosas en una entrevista.

"Cuando Cami estaba embarazada nosotros estábamos en una pandemia totalmente encerrados, no la conocí a Tini ahí. Yo no pisé Argentina y ella no pisó Italia de ninguna manera. Sólo salí 45 días para jugar la Copa América en Brasil, donde nos hacíamos 6 o 7 test para que no se dé ningún positivo", comenzó.

Y continuó: "Siento que me querían llevar a un lugar que no merezco, pero por sobre todo también a Tini. Es una separación que tuve yo, todas las parejas se separan, intentaron buscar un morbo pero con Camila nos separamos en buenos términos.Fue todo en buenos términos. Después hay un tema económico que los dos decidimos llevarlo a gente que sepa más del tema".

"Queríamos mantener una buena relación sobre todo por nuestros hijos. Lo más importante es que a Tini la conocía cuando me separé de Camila. Después nos empezamos a enamorar, Cami también empezó a rehacer su vida, está con una persona que trata super bien a mis hijos", contó.

Ahora bien, hace algunos días Mariana Brey contó cómo fue el acuerdo al que llegaron Camila Homs y Rodrigo de Paul: "El acuerdo económico incluye alimentos, compensación y visitas a los hijos. Incluso se creyó que podía no firmarse. Finalmente, en el día de ayer volvió a haber un encuentro entre Rodrigo, sus abogados y el de Camila. Y está firmado el acuerdo, esto se terminó, llegó a su fin".

"La cosa fue tensa porque hasta último momento era un ‘que sí que no’. Cuando los abogados de Camila no querían firmar ese acuerdo, les dijeron ‘ok vamos a juicio'. Y terminaron acordando concretamente hasta los 21 años de edad lo que tiene que ver con alimentos, compensación económica y las visitas", reveló.

Como si fuera poco, hace algunas horas Camila Homs lanzó un comunicado mediante sus redes donde reveló el acuerdo al que llegó con Rodrigo: "Queremos contarles que por decisión conjunta, por motivos ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos poner fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo".

"Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por este motivos les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias. Agradecemos a los que manejaron el tema de la mejor manera", finaliza el posteo ded la famosa mediante su cuenta de Instagram.