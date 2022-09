Las fotos al aire libre de Luisana Lopilato y su hija Cielo en Canadá

Luisana Lopilato se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Y es que, la actriz hace algunas semanas atrás se convirtió en madre por cuarta vez. La famosa lo anunció mediante su cuenta de Instagram donde compartió una foto de la pequeña Cielo.

Ahora bien, hace un tiempo, Luisana habló sobre la gran conexión de sus hijos con Argentina. La famosa hace meses estuvo grabando en el norte argentino y su familia estuvo presente: "Me acompañaron mis hijos y mi marido también. En los días libres íbamos a comer a lugares diferentes, para probar comidas nuevas regionales. Salíamos a caminar por el centrito y conocíamos".

"En la puerta donde nosotros dormíamos había una llama y cuando volvimos a Canadá, mis chicos tenían que hacer un trabajo práctico para la escuela sobre cosas que veían, entonces agarramos pelos de llama y los pegamos en el cuaderno para contar que así era la textura del pelo de una llama que ellos nunca habían visto", agregó.

Y Lopilato continuó: "Son experiencias lindas de vivir. También dibujaban empanadas, contaban qué tenían adentro. Lo que más extraño de Argentina... no sé. La verdad es que soy muy argentina, entonces cuando me mudo a otro lugar me llevo todo lo que es de Argentina".

"¡Hasta amigos me traigo para que vengan a pasar las fiestas! Tengo mi tele argentina, mi mate... todo lo que quizás me haría extrañar: lo tengo. Estoy muy conectada con Argentina. Ahora se viene una integrante nueva y espero a mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano no sé porque está trabajando", contó.

Fue entonces que reveló cuáles son las comidas argentinas favoritas de sus hijos: "Mis hijos estuvieron en Salta y en Jujuy, y pudieron conocer los paisajes, la gastronomía… Probaron las humitas, las empanadas y todas esas cosas que no se ven en Canadá".

Ahora bien, hace algunas horas Luisana Lopilato compartió mediante su cuenta de Instagram fotos del domingo al aire libre junto a su hija Cielo. La actriz posó con su bebé en los brazos en el patio de su casa y escribió: "Sol más Cielo ¿qué más puedo pedir?".