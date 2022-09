Qué dijo Coni Mosqueira luego de que echaran de ESPN a Alejandro Fantino

Alejandro Fantino defenestró a Mariano Closs y al Pollo Vignolo y esto le fue suficiente a ESPN para desvincularlo de su trabajo. La emisora consideró fuera de lugar el descargo que el conductor hizo en contra de sus colegas, quienes también son figuras de la señal.

"La vida es un camino y yo no tengo ganas de llegar a un puerto y quedarme, pero es triste, loco ¿por qué siempre tengo que quedarme afuera? ¿Por qué siempre los Closs y los Vignolo se quedan y yo me tengo que ir?", señaló Fantino para anunciar oficialmente su salida.

Y Fantino agregó: "Gente a la que le doy una mano también para llegar a otros lugares de laburo y ellos se quedan y yo me voy. Siempre, hermano, siempre me voy yo. No sé, la verdad que no lo sé".

"Ustedes, Vignolo, Closs, representan al poder. Nosotros nos vamos permanentemente y ustedes se quedan en el poder. Tengo mi abogado porque seguramente me van a mandar alguna carta documento para intentar callarme, ya lo haré saber", manifestó.

Ahora, Coni Mosqueira, su futura esposa, tras escuchar sus palabras, salió a bancarlo en redes. ¿Qué dijo? "Cómo te amo". Él, no dudó en responderle: "Lo mejor está por llegar y viene de tu mano y de tu magia, mi bombón".