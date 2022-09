Dónde vive y a qué se dedica María Eugenia Molinari, la compañera de Weich en El agujerito sin fin

María Eugenia Molinari sabe que forma parte de la memoria emotiva de muchos de los que crecieron en los años noventa. Es que su presencia en la pantalla, que empezó en El agujerito sin fin, cuando era “la chica de los anteojos que contaba datos curiosos”, siguió siendo fuerte conforme avanzaba la década y despuntaban los 2000.

Luego de destacarse en el programa que conducía Julián Weich, que fue una revolución en la tele por su propuesta (un grupo de adolescentes divirtiéndose en cámara sin mucho guión y hasta con un perro, Bas), María Eugenia plantó bandera en Cablín hasta que VCC se disolvió.

“Fue muy triste, quedarte sin un grupo de pertenencia, un lugar donde trabajabas, la pasabas bien y gustaba, fue como estar en una fiesta bailado y que te prendieran la luz”, contó Molinari en diálogo con Infobae, sobre ese momento clave.

Le seguirían otros ciclos, como Pulgas en el 7, Animérica, Zoobichos, La tarde es nuestra y Caja Rodante, además de varias carreras que quedaron en el camino, como Magisterio, Relaciones Públicas y Periodismo. Pero la pregunta de si realmente quería seguir en la televisión empezó a rondarle pasados los 40.

Y así, tras un importante quiebre personal, “de esos donde uno se pregunta qué y para dónde”, porque sentía que su trabajo no la “llenaba”, fue que la animadora decidió dedicarse a la astrología, estudio que hacía un tiempo había empezado, en paralelo a los sets de TV.

¿Cómo nació su amor por la astrología? María Eugenia contó que siempre le había gustado, hasta que una compañera, ya recibida de astróloga, le contó del tema y la guió a dónde formarse. “Hoy sigo estudiando, digo que no soy astróloga, sino que hago astrología, hay muchas ramas dentro y yo hago algo humanístico”, señaló.

Hoy, Molinari vive en la Zona Norte de Buenos Aires, en contacto con la naturaleza y la tranquilidad del barrio, organiza cursos y talleres, grupos de mujeres y demás actividades relacionadas con lo espiritual y dice que no quiere cruzar sus dos caminos, la tele y la astrología.

“Surgió la posibilidad, pero son dos cosas en mi vida que no quiero que se toquen, una cosa es trabajar en una consulta, donde puedo acompañar en la búsqueda, no porque yo resuelva nada, sino que el trabajo humano me gusta, pero es algo a lo que hay que darle un tiempo para poder desarrollar”, aclaró.

¿Si quiere volver a la tele? No lo descarta de surgir alguna propuesta interesante, aunque contó que rechazó a El Hotel de los Famosos. “Dije que no, por mi timidez y miedo a la exposición. Los seres humanos somos crueles y uno tiene una estructura más sensible”, explicó.

“Tendría que estar encerrada, además del juego que hay que saber jugar, la competencia y la manipulación”, agregó. Actualmente, Molinari está feliz con sus movimientos, enfocada en la astrología y consciente de que está donde tiene que estar: “Hay edades y cuando uno crece busca otras cosas, cada uno en su juego y su momento”.