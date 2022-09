Dónde se conocieron la China Suárez y Rusherking

La China Suárez y Rusherking forman una de las parejas mediáticas del momento. Ambos se conocieron en una famosa fiesta de Buenos Aires, y la atracción entre ellos fue casi inmediata.

La China Suárez y Rusherking: así nació el amor según ella

Luego de lo que fue la controversia que la tuvo como tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez sorprendió a toda la escena local con su nuevo romance. La nueva pareja de la actriz y cantante es Rusherking, trapero argentino que a su vez viene de salir con María Becerra.

La China Suárez y Rusherking, cada vez más enamorados.

De acuerdo con la versión que compartió la protagonista de Casi Ángeles y Terapia alternativa, ambos se conocieron en el marco de la Fiesta Bresh. Sin embargo, y a pesar de que hubo atracción, no fue en ese momento cuando nació el amor. “Yo no hablé nada, no me dio bola, te juro”, fueron las palabras de la ex de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, los padres de sus hijos.

También confesó que esa noche se sorprendió ya que muchos amigos se le acercaban y le indicaban que ambos hacían muy linda pareja. “Yo decía: ‘¿por qué dicen eso si es un señor que no me mira?’”, recordó al respecto.

Rusherking y su versión de cómo empezaron las cosas con la China Suárez

De visita en PH, Podemos Hablar, el ciclo televisivo conducido por Andy Kusnetzoff, el trapero de 22 años reconoció la relación sentimental y también dijo que estaba muy bien y muy enamorado. Acerca de cómo nació todo, el cantante cuyo nombre es Thomás Nicolás Tobar coincidió en que se vieron por primera vez en la Bresh, aunque dijo que ya venían hablando desde antes por chat.

“Yo no quería avanzar porque soy muy respetuoso”, dijo en relación a aquella primera noche. Luego, él se fue hacia Madrid y al poco tiempo volvió a coincidir con Suárez, y ahí sí ya se concretó el amor. “Conocí a alguien y hace tiempo no la pasaba tan bien. Eugenia es muy buena persona y me cuida mucho. Como es conmigo, me enamora mucho”, dijo “Rusher” ante la mirada de Kusnetzoff y compañía.