Los cambios que realizará Telefe para intentar mejorar el rating de ¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? tiene los días contados. El programa que conduce Natalia Oreiro por la pantalla de Telefe no cumplió con las expectativas de audiencia y los gerentes del canal decidieron realizar algunos cambios en el formato para mejorar su performance de rating de cara a los últimos programas que quedan.

Recordemos que el ciclo terminaría antes de lo previsto por la baja audiencia que logró. El último programa se pondría al aire el próximo 13 de octubre. Gran Hermano será la propuesta que reemplazará al ciclo.

En este contexto, Marina Calabró reveló las polémicas decisiones que ha tomado la producción de ¿Quién es la Máscara? para mejorar los números de audiencia.

"Hubo modificaciones en el podio, Tinelli le ganó a ‘¿Quién es la Máscara?’ en el promedio general. Él quedó cuarto con 9,1 y el programa de Telefe se ubicó en séptimo lugar con 8,2 puntos. ¡8,2 puntos para el prime time de Telefe! Deben estar cayendo gachós en las cabezas de los gerentes", comenzó analizando.

"Ahora creo que están terminando de grabar pero había habido modificaciones en el formato. No sé si ya arrancaron o van a arrancar a develar dos máscaras por noche y también sumaron nombres. Incluso leí, creo que fue el Laucha, que apuntó que la Pececita era, inicialmente, Karina Jelinek y la cambiaron por Guillermina Valdés ¡Ya empezaron a hacer zafarrancho! O sea ¡No es manera de defender un formato!", agregó contundente.

Finalmente, habló sobre la participación de Wanda Nara, la cual no logró colmar las expectativas: "Me parece que hubo toda una puesta marketinera a ella, que justo cayó su supuesta separación… Ayer también fue la de Zaira, pero bueno, esa no diría que es supuesta, esa la creo más que la otra. Creo que hubo una apuesta a todo eso que es periférico, y para un formato tan blanco y tan para niños…¡No suma nada!".