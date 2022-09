Marcelo Longobardi confesó por qué rechaza sus nominaciones a los premios Martín Fierro por su labor en Radio Mitre

La semana pasada, se dio a conocer la lista de nominados a los premios Martín Fierro a la Radio correspondientes a las temporadas 2019, 2020 y 2021. Y ahora, Marcelo Longobardi explicó por qué rechaza sus nominaciones por su labor en Radio Mitre de años anteriores.

Actualmente, Longobardi trabaja en CNN Radio, y es candidato a los premios Martín Fierro a Mejor programa periodístico matutino diario por Cada mañana (Radio Mitre) en 2019, y a Mejor labor periodística en la misma emisora en 2020.

“Les hago un adelanto para que se entienda por qué quiero hablar de esto: yo no hago comentarios personales, salvo cuando hago bromas en el programa. Hago comentarios personales cuando soy parte de un chiste, muchas veces los mismos chistes contra mí los invento yo, pero de esta vuelta me siento obligado a hacer un comentario porque, particularmente, cuando uno recibe una oleada de críticas, como me pasó a mí el año pasado, efectivamente uno se siente un poco afectado”, comenzó Marcelo Longobardi este martes desde su espacio en CNN Radio en directa alusión a lo que fue su salida de Radio Mitre.

Luego el periodista agregó: “Yo simplemente quería cambiar, ya no estaba cómodo con la atmósfera tóxica que había. Yo solo fui una anécdota, Mitre va a seguir siendo una gran radio”.

Acto seguido, al referirse a sus nominaciones a los premios Martín Fierro, Longobardi detalló: “Llegó una circunstancia en la que se me ocurrió que lo más apropiado era decir unas cuantas cosas que siento que debo contarle al público, sobre todo considerando que no lo hice cuando me tocó recibir mi primer Martín Fierro en 2013-2014, que recibí como consecuencia de mi último año en Radio 10, pero luego de haber sido echado de Radio 10 por la señora de Kirchner. Aquellas circunstancias son viejas pero fueron muy difíciles para todos nosotros, para quienes integrábamos el equipo de Cada mañana, proyecto que se vio interrumpido por niveles de presión en el Gobierno muy graves y luego del retiro de Daniel Hadad de la radio. Entonces, yo recibí mi primer Martín Fierro cuando ya no estaba en la radio por la cual había resultado premiado. Y a pesar de que yo acepté la nominación y acepté el premio, nunca me sentí cómodo con ese asunto, porque yo estaba recibiendo un premio en una circunstancia muy dramática, luego de haber sido despedido, mal, con niveles de presiones políticas y de persecuciones y de mucho nerviosismo y muy desagradable”.

Tras ese amargo recuerdo, Marcelo Longobardi homologó aquella situación al áspero momento que supuso su desvinculación de Radio Mitre. “Ahora me pasa lo mismo. Estoy nominado para recibir dos Martín Fierro en circunstancias parecidas, porque es obvio que yo interrumpí mi relación con Radio Mitre el año pasado y resulta que tengo ahora dos nominaciones sobre las cuales estoy, por supuesto, muy agradecido con APTRA, y muy honrado, pero tengo unas cuantas cosas que decir al respecto, respecto de por qué no me parece apropiado que yo acepte esas nominaciones y eventualmente esas distinciones. Y eso tiene que ver con muchas cosas que yo conté en su momento respecto de mi salida de Radio Mite y algunas cosas que no conté”.

Finalmente, Longobardi anticipó: “Propongo comentar esto en el día de mañana, con algunos detalles que me gustaría que ustedes conozcan, algunos muy complejos, respecto a por qué me parece inapropiado que yo tenga algo que ver con esa parte de mi vida y de mi carrera. Quiero explicárselo con detalle, lo vamos a hacer mañana”.