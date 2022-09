Liberaron a Marcelo Teto Medina, pero deberá cumplir una importante condición

Este miércoles, Marcelo Teto Medina fue liberado bajo caución juratoria tras permanecer una semana en la cárcel. El exintegrante de VideoMatch había sido detenido en el marco de una causa por asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados.

El juez Adrián Villagra le impuso a Marcelo Teto Medina presentarse en el juzgado el primer martes hábil de cada mes a las 10 de la mañana. A su vez, el conductor tiene prohibición de acercarse a las víctimas de este caso que generó una gran repercusión a nivel nacional.

En diálogo con Intrusos (América), Gustavo D'Elía, uno de los abogados de Marcelo Teto Medina expresó: “Por suerte, Medina va a seguir el proceso pero afuera de la cárcel”.

Más allá de la detención de Medina, la semana pasada otras 16 personas fueron arrestadas en el marco de 26 allanamientos. En su declaración indagatoria, Teto contó que un hombre llamado Néstor Zelaya, señalado como la presunta cabeza de estos ilícitos lo contactó para dar charlas en una institución dedicada a la rehabilitación de pacientes con adicciones.

Respecto a la causa, la panelista Nancy Duré sumó: "Hoy va a dar una conferencia de prensa en Quilmes uno de sus abogados. La investigación sigue su curso, que él esté excarcelado no quiere decir que no vaya a seguir la investigación y que no hay ningún elemento que lo complique, hasta ahora no hay ninguno que compruebe que el cometió un delito".

Finalmente, D´Elía señaló cuál es su estrategia para Madina. "El paso siguiente es que sea sobreseído y tratar de ver las pruebas que tiene el fiscal, y si no tiene pruebas vamos a pedir el sobreseimiento para desvincularlo", remarcó el letrado.