L-Gante sorprendió al referirse a los rumores de romance con Wanda Nara

L-Gante volvió a ser el centro de atención de los medios tras confirmar su separación de Tamara Báez, la madre de su hija y de los fuertes rumores de romance con Wanda Nara, quien también oficializó su ruptura amorosa recientemente.

En los últimos días se pudieron ver varias interacciones virtuales entre ambos, compartieron una producción de fotos y los encontraron cenando en un conocido restaurante de Puerto Madero.

Este miércoles, finalmente L-Gante habló de todo durante un móvil con LAM (América). "Es muy valioso estar al lado de grandes artistas. Es algo que uno cree imposible e inimaginable y acá descubrimos que los artistas son personas, todos tenemos nuestras cosas", expresó sobre su relación con Wanda.

Sobre el conflicto mediático que protagoniza con su ex pareja, comentó: "Es la mamá de mi hija y no quiero que cuando ella crezca me vea en un video hablando mal de la mamá. Que diga lo que quiera, estamos separados, y ya está aclarado", comentó, y fue tajante sobre las críticas que recibe sobre su rol como papá: "Que la cuenten como quieran, van a querer ensuciarme a mí, pero yo estoy con mi hija todos los días".

Sobre su relación con Wanda, recordó aquella primera vez que se conocieron cuando coincidieron en la presentación de la frustrada pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera. Y cuando se lo consultó por los rumores de romance con la empresaria, disparó: "Rumores. El ejército de LAM".

Wanda Nara y L-Gante.

"Cualquiera puede tener pareja en el caso de soltería. No habría que joder y bancarse la pelusa", respondió el artista. "Con Wanda son especulaciones del mundo digital. Es una mujer famosa, yo también un poco y si nos ven juntos se arma todo el alboroto", finalizó.