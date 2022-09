Flor Peña reveló el extraño pedido de casamiento que le hizo su pareja: “Fue gracioso y…”

Hay formas y formas. Siempre se sueña con un momento épico, único, especial y totalmente distinto a todo a la hora de pedirle a la pareja que acepte casarse con uno. En el caso de Florencia Peña, ese instante estuvo cargado de torpezas, pero mucho amor y así lo recuerda.

La actriz se animó a relatar el episodio romántico que pergeñó su pareja, Ramiro Ponce de León, que estuvo cargado de accidentes, de situaciones graciosas, de dificultad para emitir correctamente el mensaje, pero sobre todo que los emocionó a los dos.

Tras una parva de años juntos, de caminar por el sendero de la vida, de convertirse en padres, Peña y su novio dieron un paso más allá y se lanzaron a la aventura de organizar una boda, que significará la segunda para la cómica, tras su relación con Mariano Otero.

En un diálogo con revista Gente, Florencia se arrojó a detallar todo lo que aconteció con el pedido de la mano que cristalizó Ramiro. "Fue muy gracioso aunque me dio mucha ternura porque él no sabe hacer esas cosas: valoro enormemente el esfuerzo que hizo para ser romántico”, arrancó.

En la continuidad de su relato, Peña añadió pormenores de la situación, de esa velada decisiva y manifestó: “Cumplíamos 9 años de estar juntos. Me llevó a un hotel divino de Puerto Madero, me compró un anillo -que lo tuve que achicar porque había usado de modelo uno del dedo gordo”.

En ese espacio, con un entorno fabuloso, con el río de fondo, una estructura moderna y estimulante, Ponce de León juntó valor y realizó su jugada. “Y ahí me hizo la propuesta. Fue muy divertido y muy fiel a lo que somos nosotros. Me reía porque primero me dio una nota en la que me pedía casamiento, pero yo no veía y no entendía la letra”, explicó.

Para darle más contexto a toda la circunstancia, la conductora de América añadió: “¡Me esforzaba, pero no terminaba de comprender lo que había escrito! Nos empezamos a reír... ¡Imaginate! Esa es la síntesis de lo que somos como pareja. No somos ostentosos y lo que sucede nos sucede de manera honesta, natural y sincera”.

A pesar de las desventuras, de las dificultades en las manualidades, la blonda aceptó gustosa la idea y por eso confesó sus sensaciones. “Nos gusta mucho estar juntos así que estamos disfrutando mucho de los preparativos de la boda”.