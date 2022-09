Karina Jelinek contó quién inventó la frase “Lo dejo a tu criterio”

Karina Jelinek es una de las mujeres más bellas de la Argentina y cuenta con una trayectoria más que importante en el mundo del modelaje y de los medios en general en la Argentina. Además, es una de las modelos más queridas por el público.



Tal vez sea un poco por su inocencia o por haber sido a lo largo de los años inspiración para varios memes y latiguillos que el común de la gente adoptó para responder en cualquier tipo de situación en el día a día.

En ese marzo, su frase de cabecera es, si duda, “lo dejo a tu criterio”. Invitada La noche de Mirtha Legrand, la modelo y empresario reveló finalmente cómo surgió la frase que ya es su marca registrada.



“Es una frase emblemática en mi carrera. Fue cuando Gerardo Rozín me decía: ‘Miss caras’, que yo hacía todas las caras iguales y él me decía ‘cara de triste’, ‘cara de enojada’. Eso me decía él, pero después pasó lo de Jorge Guinzburg”, contó Karina.



“Me hacía varias preguntas incómodas. Yo en ese momento era muy chiquita y me preguntó: ‘¿Y en tu intimidad, qué hacés?’. Me puse nerviosa y le dije: ‘Lo dejo a tu criterio’ varias veces. Y ahí la gente me empezó a cargar por eso”, agregó Jelinek.



Asimismo, la empresaria contó cómo hizo para sacarle provecho a aquella incómoda situación y a la frase que disparó ese momento y que, para entonces, no tenía la menor idea de que quedaría instalada para siempre popularmente.





“Hoy en día hice una empresa con eso. Tengo una línea con eso. Me fue bien. Hasta Susana Giménez me decía ‘lo dejo a tu criterio’, cuando no quería responder alguna pregunta”, remarcó Karina.



En un momento, Marcelo Polino, también invitado, recordó la otra recordada frase de Jelinek. “Fui testigo de cuando dijo ‘los chilenos son casi latinos’, otra de sus grandes frases”, contó el periodista. “Lo decía por el aspecto físico”, acotó ella. “Mejor no aclares”, remató Polino, entre risas.