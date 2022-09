El curioso dato sobre el momento en que Eduardo Feinmann conquistó a una conocida actriz

Este martes en Intrusos (América) hicieron referencia a las duras palabras que le dedicó Eduardo Feinmann a Andy Kusnetzoff luego de que el periodista tildara al conductor de PH: Podemos Hablar (Telefe) de "falso" y "oscuro".

Tras referirse al tema, Florencia de la V expresó: "No se guardó nada, Feinmann". Mientras que Maite Peñoñori resumió los dichos de Eduardo Feinmann contra Andy Kusnetzoff remarcando: "Le dijo a Andy mala persona, oscuro, que no le cree nada, que no siente admiración por él. Dijo ‘tomé un café con él y me parece una persona horrible’".

En tanto que la conductora sumó: "Mientras veía la nota, ¿saben en qué pensaba? ¿Cómo terminó con Sabrina Carballo? ¿Cómo se likearon?". A lo que la panelista coincidió: "Era raro eso, ¿no?". Por su parte, Nancy Duré aclaró: "Él ahora está en pareja y tiene una bebita...".

Entonces Florencia de la V aclaró: "No, bueno, estamos hablando del pasado. Y digo '¿cómo llegaron a cruzarse?'". Entonces Marcela Tauro, que ha compartido espacio mucho tiempo espacio laboral con Feinmann tomó la posta de la situación.

"Él es muy caballero. Pero no puedo contar cosas porque me va a matar. Pero tiene muchas famosas que no supimos… Cuando salió que estaba con Sabrina, ya habían cortado hace rato. Las mujeres se le enamoran. Lo venían a buscar a la puerta del canal", contó la histórica panelista de Intrusos.