La polémica frase con la que Eduardo Feinmann definió a Andy Kusnetzoff

La semana pasada se destapó un inesperado enfrentamiento entre dos figuras de peso en los medios de comunicación: Andy Kusnetzoff y Eduardo Feinmann. Todo comenzó cuando se dieron a conocer los nominados a los Martín Fierro de Radio. Ambos conductores competirán en la terna a "Mejor programa periodístico matutino diario".

Sin embargo, la disputa por el galardón que entrega APTRA parece haber quedado en un segundo plano, ya que al ser consultados por la nominación quedó en evidencia la mala onda que hay entre ellos.

Fue durante un móvil para LAM (América) donde Feinmann disparó contra su colega: "¿Quién? Ah, el notero de CQC. ¿Es paseador de perros?". el ninguneó del periodista de LN+ generó la rápida respuesta del conductor de PH, Podemos Hablar (Telefe).

"¿La verdad querés? Es una relación que ya estaba así cuando empezamos PH...", comenzó diciendo Andy. "Lo llamamos cuando inició el programa y nos dijo algo así como: 'No, si dice que soy un energúmeno...', algo así", agregó.

"Conseguí el teléfono y le mandé un mensaje. Le dije '¿Por qué no nos tomamos un café y yo te explico de qué va el programa?'. Me respondió: 'un café no se le niega a nadie'. Nos juntamos en un café de Recoleta y habremos charlado 30-40 minutos. Quedó ahí. Después no vino nunca, pero para mí fue un montón. Yo tengo que poner el ejemplo de lo que yo hago, que dos personas que no se hablan puedan charlar", expresó.

Este martes, en una nota con Intrusos (América TV), Feinmann sepultó a Kusnetzoff. En el ciclo que conduce Flor de la V, el conductor reveló que el conflicto entre ellos se desató cuando rechazó ir a PH. "No es un programa que me interesa. Y yo elijo a donde ir", sostuvo.

"Era un notero de CQC. Recuerdo las maldades que hacía. Hasta Mario Pergolini habla mal de él. Es una persona falsa y oscura", agregó contundente.

Finalmente, Feinmann reveló qué le molestó de Kusnetzoff. "Me ha llamado facho durante mucho tiempo. Ahí cruzó un límite del cual no se vuelve".