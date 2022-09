Wanda Nara no se va de Argentina: la propuesta laboral que recibió

Wanda Nara volvió a protagonizar una semana cargada de escándalos luego de confirmar el jueves pasado su separación de Mauro Icardi. Fue la propia empresaria quien utilizó su. cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido comunicado.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", comenzó diciendo Wanda en sus redes sociales.

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no sólo por mí, sino también por nuestros hijos", finalizó.

Wanda en ¿Quién es la Máscara?

En este contexto, este lunes en LAM (América TV), Yanina Latorre informó que habló con Wanda. La rubia se sinceró sobre su relación con el padre de sus hijas y sobre el difícil momento que atraviesa. "Yo estoy muy mal, de verdad. No es ninguna joda. Me separé. No jodería nunca con algo así", fueron las palabras que envió por mensaje a la panelista del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

"Realmente no tengo mucho más para contar. Solo te puedo decir que estoy separado y mis hijos están ahora con él, en Estambul", agregó.

Finalmente, Yanina confirmó que Wanda se quedará un tiempo en Buenos Aires, tras la finalización de las grabaciones de ¿Quién es la Máscara? (Telefe). "Ella termina de grabar ¿Quién es la máscara? y la contrató Telefe para otro programa", adelantó Latorre.

"Cuando termine de grabar, empalma con las vacaciones de sus hijos en Europa. Se va a buscarlos y vuelve a la Argentina por un tiempo para grabar el nuevo programa que le ofrecieron", informó. "La idea es quedarse a vivir en Estambul", sumó sobre el futuro próximo de la mediática y sus hijos.