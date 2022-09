La enfermedad del papá de Emilia Mernes que la mantiene preocupada

El viernes por la noche Emilia Mernes arrancó con su serie de shows en el Movistar Arena y pasó un momento de fuerte emoción al dedicarle una canción a su padre, llamado Pedro, quien atravesó complicaciones de salud recientemente.



“Al hombre más valiente y fuerte que conocí y que logró ganar una batalla muy difícil, y a su compañera que no lo dejó caer nunca. Papi, esta canción es para vos”, expresó Emilia Mernes en el escenario.





La cantante le dedicó “En Guerra”, de Sebastián Yatra, a su papá, que padeció cáncer hace unos meses. Luego intentó cantarle a su padre, pero la emoción pudo más y no logró contener el llanto. “No la pude cantar”, dijo.



En el 2021, la joven cantante estuvo como invitada en PH Podemos Hablar y reveló el difícil momento que le tocó transitar cuando se enteró de que su papá estaba enfermo. Emilia había iniciado su carrera como solista y se encontraba viviendo en Estados Unidos.



“Un día me llaman y me dicen que mi papá estaba internado porque estaba muy anémico. Había perdido mucha sangre. Entonces me dijeron que tenía que volver a Nogoyá. Y, cuando llego a la clínica, le estaban dando el parte médico a mi mamá y le estaban diciendo que mi papá tenía un tumor en el estómago”, contó en su momento.



“Creo que fue el momento más triste que me tocó pasar. Y tener que afrontar esto con mi familia y ver a mi papá sufrir. Me cambió la vida. Yo tenía que seguir trabajando porque tenía que pagarle la clínica, sus operaciones. Tuve que seguir y a la semana tuve el lanzamiento de mi canción”, agregó Emilia.

Emilia Mernes, en el Movistar Arena.

“Tuve que seguir viajando, trabajando, sabiendo que mi papá tenía que transitar esto y no podía estar a su lado acompañándolo, pero mi mamá se llevó todos los aplausos, estuvo ahí”, comentó la cantante.



Asimismo, confesó que esa situación le había cambiado la vida. “Por eso le pedía a Dios que ojalá me estuviera pasando a mí y no verlo sufrir a él”, concluyó Emilia Mernes en un emotivo relato.