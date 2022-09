Filtran el controversial contrato que Wanda Nara le habría hecho firmar a Mauro Icardi

Wanda Nara finalmente confirmó su separación de Mauro Icardi. Fue el jueves pasado, cuando la empresaria se volcó a sus redes sociales para publicar un contundente comunicado.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos", escribió la mediática en su cuenta de Instagram.

En este convulsionado contexto, Estefi Berardi dio detalles del supuesto contrato que la empresaria le habría hecho firmar al futbolista tras el affaire que mantuvo con la China Suárez el año pasado

"Tengo un dato mucho más tóxico, que me llegó el fin de semana. Una persona, súper cercana a Mauro y a Wanda, me cuenta que ella le habría hecho firmar un contrato a Mauro", dijo Estefi. "En el contrato Wanda le exigiría a Mauro Icardi que, si él vuelve a ser infiel, ella se queda con todo", agregó.

"Mauro no se quiere separar porque Wanda se quedaría con todo, prácticamente. ¿Andá a saber qué firmó este chico? Este contrato existiría", finalizó la panelista.

Mauro Icardi filtró una escandalosa conversación con Wanda Nara

El fin de semana, Icardi filtró tres capturas de pantalla de conversaciones que mantuvo con Wanda. "Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica", escribió el futbolista.

Entre los mensajes que se pueden ver figuran algunos amenazantes: "¿No me querés decir? Ok, peor para vos", le escribe ella. "¡Qué tóxica!", comentó Mauro, a lo que Wanda responde: "Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme donde estás, vos sabrás".

Minutos más tarde, la empresaria decidió hacerle una videollamada. "Tóxica nivel 1000. ¿En qué quedamos, gordi?". Finalmente, compartió una encuesta con sus seguidores: "¿Estará soltera o no?".