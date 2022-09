Alejandro Fantino reveló dónde y cuándo se casará con Coni Mosqueira

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira darán un paso muy importante en su vida como pareja. A dos meses del pedido de casamiento, el periodista reveló finalmente cuándo y dónde se llevará a cabo la ceremonia de matrimonio.

"El 21 de octubre nos casamos por civil en Bahía Blanca", explicó en un móvil con Socios del espectáculo (El Trece). De esta forma, el lugar elegido es la ciudad natal de Coni, donde recientemente ella celebró su despedida de soltera.

"Es un momento re lindo para mi vida. Me emociona porque la encontré y ella también siente eso por mí. Cuando te pasa está buenísimo, ojalá que podamos festejar el amor y la unión", señaló feliz Fantino.

Recordemos que en julio pasado, la pareja se comprometió durante sus vacaciones en Grecia. Fue la modelo quien compartió en sus redes sociales cómo fue la sorpresiva propuesta.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira.

"Me pidió que lo grabara para la apertura de un informe de ESPN sobre las aguas del mar Egeo, se lookeó todo, me hizo bajar a la playa, buscó un lugar apartado, se arrodilló en el agua, me hizo poner play y empezó a hablar del amor y guerras en el mar", contó Coni.

"Sumergió sus manos en el mar y salieron con un anillo", expresó ante las imágenes donde se puede ver al periodista improvisando un supuesto informe para su programa. Emocionada, la modelo no pudo dejar de expresar su alegría: "Feliz es poco, me sorprende cada día".