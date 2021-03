Alejandro Fantino arrinconó a Coni Mosqueira con una inesperada propuesta en vivo

Alejandro Fantino le mandó un inesperado mensaje a su novia, Coni Mosqueira. La situación se dio en su programa de ESPN, y allí el conductor lanzó el nombre que quiere que tenga su hijo, en caso de que su pareja quede embrazada.

Fantino se refirió al aire a la gran cantidad de jóvenes de Brasil que hoy se llaman Riquelme a causa del gran fanatismo que generó el futbolista en ese país, por su superlativa performance en la Copa Libertadores vistiendo los colores de Boca Juniors.

“Me cuenta un amigo que entre 2000 y 2010, le pusieron de nombre Riquelme a 15.037 brasileritos. Ya tienen veinte y pico. Riquelme Da Silva, Riquelme Dos Santos. Enamorados de él por la época en la que la rompía toda”, señaló Fantino, haciendo alusión a las copas que ganó Román en 2000, 2001 y 2007.

Luego, la figura de América y ESPN, apuró a su novia con una inesperada propuesta. “En Brasil nacieron 15.037 Riquelmes. Es hermoso. Yo si tengo un hijo con Coni, le voy a poner Riquelme”, sentenció el conductor, aseverando que no será Juan Román Fantino, sino Riquelme Fantino, y agregó: “Le pido a Conita públicamente que me acompañe con el nombre”.

Acto seguido, sus compañeros de programa le dijeron que la modelo no aceptará ese nombre. “No, pero me lo va a decir de segundo nombre. Mi nombre va a ser Riquelme”, enfatizó Fantino

“Ni de segundo nombre lo va a dejar. Cuando le digas, sabés cómo te va a sacar cag…”, lanzó Oscar Ruggeri, desatando la risa del conductor del ciclo frente a su ocurrencia.