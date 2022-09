El video con el que Yanina Latorre se burló de Ana Rosenfeld tras amenazar a su hija

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld mantienen un fuerte enfrentamiento hace tiempo. Y es que, la panelista y la abogada se llevan pésimo. Si bien todo comenzó a notarse cuando compartieron panel en LAM, la esposa de Diego Latorre asegura que viene de hace tiempo y hasta contó los detalles.

Hace días, la angelita contó el motivo por el cual sus compañeras no querían a Ana: "Ella creyó que iba a ser Susana Giménez. Chicos, no la aguantaba nadie, tampoco se hagan las simpáticas. Vos (Nazarena Vélez) con las pulseritas estabas más loca que yo. El día que hicimos las fotos ella estaba muy enjoyada, pero joyas de verdad, no es que usas las pulseritas así nomás".

"Ella no te quería tocar (a Ángel de Brito) y cuando estábamos haciendo las fotos que te teníamos que tocar y todas esas cosas así. Cuando ponía la mano en tu cuerpo, nos decía a Nazarena y a mí que lo único que le importaba era acomodar las pulseras para que se vean los brillantes", agregó.

Como si fuera poco, hace días las famosas se cruzaron cuando Yanina Latorre contó que la abogada amenazó en vivo a Lola Latorre en un evento: "Ana Rosenfeld está amenazando a Lola en vivo en el coso, leela. Lola está en un evento de cremas que le pagaron laburando, quién es la vieja esta. A Lola no le puede decir nada".

Fue entonces que le mandó un audio a su hija: "Hija, no te dejes amenazar por la señora esa, mandala a la mier... de parte mía. Quién es Ana Rosenfeld para amenazarte". Eso no fue todo porque la famosa decidió contar qué fue lo que le dijo su hija sobre el tenso momento.

"Me pone: Ana Rosenfeld me está diciendo que te diga que te metas con ella y con la gente que quieras, pero no con su hija. No corresponde que le vaya a hablar a mi hija de esto, que me llame por teléfono a mí y me diga, mirá lo que estás diciendo no me gusta, aclaremos", finalizó.

Ahora bien, hace algunas horas, Yanina Latorre utilizó su cuenta de Instagram para burlarse de Ana Rosenfeld con un video. Y es que, las famosas coincidieron en un evento en el que Cristian Castro dio un show exclusivo, pero la abogada se paró frente al cantante y lo miró fijo. Fue entonces que su ex compañera escribió: "Flasheó. Patética".